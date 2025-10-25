Attualità Alessandrina Calcio Sport

Next Gen, la maledizione continua: al Moccagatta il Pontedera vince 1-0 e resta ‘bestia nera’

Niente da fare nemmeno stavolta, per la Juventus Next Gen. Nove sfide contro il Pontedera e nessuna vittoria. Però lo 0-1 di oggi è la 4^ sconfitta nelle ultime 5 partite per la formazione di Brambilla, che ha sottolineato come fosse la terza gara in 6 giorni. La seconda squadra bianconera non è riuscita a segnare nemmeno contro la peggior difesa del girone B (21 gol subìti), il che è tutto dire. Gara noiosa nel primo tempo, con l’episodio decisivo al 38′: bella manovra nello stretto dei toscani e gran conclusione di destro, dal limite, di Migliardi, migliore in campo, a fulminare Mangiapoco.
Nella ripresa Brambilla ha cambiato la corsia di destra, mettendosi 4-3-2-1 (albero di Natale), e la baby-Juve ha schiacciato gli avversari nella loro metà campo senza, però, concludere nello specchio della porta. Biagini non ha fatto nemmeno una parata e gli ospiti sono andati vicini al raddoppio con un paio di velenosi contropiede.
In classifica Juve inchiodata a quota 14, al 12° posto, Pontedera fuori dalla zona playout, 15°, con 11 punti.
Ora i tempi di recupero per la baby-Juve si allungano un po’, ma il tour de force continua con 2 trasferte: mercoledì c’è il Renate in Coppa Italia, lunedì 3 novembre la Vis Pesaro.

JUVENTUS NEXT GEN-PONTEDERA 0-1
GOL: Migliardi (P) al 38’
JUVENTUS NEXT GEN (3-4-2-1): Mangiapoco; Turicchia (dal 1’ s.t. Amaradio), F. Scaglia, Rouhi (dal 31’ s.t. Deme); Savio (dal 1’ s.t. Turco), Makiobo (dal 24’ p.t. Owusu), Faticanti, Pagnucco (dal 19’ s.t. Puczska); Vacca, Pugno; Anghelè. A disp: S. Scaglia, Bruno, Gil, Ngana, Brugarello, Crapisto, Van Aaerle, Martinez, Perotti. All.: Brambilla.
PONTEDERA (4-3-3): Biagini; Perretta, Corradini, Pretato, Migliardi; Faggi (dal 41’ s.t. Cerretti), Manfredonia, Ladinetti; Vitali, Andolfi (dal 30’ s.t. Ianesi), Herculano. A disp: Vannucchi, Strada, Milazzo, Gueye, Polizzi, Paolieri, Pietrelli, Bassanini, Tempre, Coviello, Beghetto. All.: Menichini

Il logo della Juventus Next Gen (juventus.com)

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

