Next Gen, la maledizione continua: al Moccagatta il Pontedera vince 1-0 e resta ‘bestia nera’

Niente da fare nemmeno stavolta, per la Juventus Next Gen. Nove sfide contro il Pontedera e nessuna vittoria. Però lo 0-1 di oggi è la 4^ sconfitta nelle ultime 5 partite per la formazione di Brambilla, che ha sottolineato come fosse la terza gara in 6 giorni. La seconda squadra bianconera non è riuscita a segnare nemmeno contro la peggior difesa del girone B (21 gol subìti), il che è tutto dire. Gara noiosa nel primo tempo, con l’episodio decisivo al 38′: bella manovra nello stretto dei toscani e gran conclusione di destro, dal limite, di Migliardi, migliore in campo, a fulminare Mangiapoco.

Nella ripresa Brambilla ha cambiato la corsia di destra, mettendosi 4-3-2-1 (albero di Natale), e la baby-Juve ha schiacciato gli avversari nella loro metà campo senza, però, concludere nello specchio della porta. Biagini non ha fatto nemmeno una parata e gli ospiti sono andati vicini al raddoppio con un paio di velenosi contropiede.

In classifica Juve inchiodata a quota 14, al 12° posto, Pontedera fuori dalla zona playout, 15°, con 11 punti.

Ora i tempi di recupero per la baby-Juve si allungano un po’, ma il tour de force continua con 2 trasferte: mercoledì c’è il Renate in Coppa Italia, lunedì 3 novembre la Vis Pesaro.

JUVENTUS NEXT GEN-PONTEDERA 0-1

GOL: Migliardi (P) al 38’

JUVENTUS NEXT GEN (3-4-2-1): Mangiapoco; Turicchia (dal 1’ s.t. Amaradio), F. Scaglia, Rouhi (dal 31’ s.t. Deme); Savio (dal 1’ s.t. Turco), Makiobo (dal 24’ p.t. Owusu), Faticanti, Pagnucco (dal 19’ s.t. Puczska); Vacca, Pugno; Anghelè. A disp: S. Scaglia, Bruno, Gil, Ngana, Brugarello, Crapisto, Van Aaerle, Martinez, Perotti. All.: Brambilla.

PONTEDERA (4-3-3): Biagini; Perretta, Corradini, Pretato, Migliardi; Faggi (dal 41’ s.t. Cerretti), Manfredonia, Ladinetti; Vitali, Andolfi (dal 30’ s.t. Ianesi), Herculano. A disp: Vannucchi, Strada, Milazzo, Gueye, Polizzi, Paolieri, Pietrelli, Bassanini, Tempre, Coviello, Beghetto. All.: Menichini

Il logo della Juventus Next Gen (juventus.com)