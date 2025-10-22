“Amati, un’esperienza possibile”: domani al Quartiere Orti la presentazione del libro

Domani, giovedì 23 ottobre, alle ore 21 al Teatro della Parrocchia Santa Maria della Sanità, in via Rettoria 25, ad Alessandria, l’Associazione San Vincenzo de Paoli del quartiere Orti racconterà la forza della solidarietà che unisce, ispira e rende possibile l’esperienza di sentirsi amati. Lo farà con il libro “Amati–un’esperienza possibile”, pubblicato da San Paolo Edizioni, che dà voce a storie vere che aiuteranno a scoprire come il mettersi al servizio degli altri possa trasformare le vite sia di chi dona, sia di chi riceve. L’iniziativa è promossa dalla San Vincenzo de Paoli, associazione internazionale che da oltre 190 anni si dedica al servizio degli ultimi, attraverso la distribuzione di cibo e generi di prima necessità, pagamento di utenze, aiuto per la ricerca di lavoro e per il disbrigo di pratiche burocratiche, e dalla Federazione Italiana Banchi di Solidarietà.

Gli autori del libro sono Andrea Franchi, presidente dei Banchi di Solidarietà, e Massimo Picciotti. Il testo raccoglie 16 storie vere, tra cui quella di Daniela, madre di Valenza che dopo alcuni lutti familiari si era allontanata da Dio e dall’aiuto agli ultimi, e che dopo un incontro con alcuni volontari ha deciso di riprendere in mano il suo cammino di fede. Il libro è arricchito da una splendida prefazione del Cardinale Matteo Maria Zuppi.

Saranno presenti in Teatro l’autore Andrea Franchi e alcuni protagonisti delle storie raccontate. Modererà l’incontro Andrea Antonuccio, Direttore di “La Voce Alessandrina”, settimanale della Diocesi di Alessandria.