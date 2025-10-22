Il Campobasso vince 1-0 al Moccagatta, Juve Next Gen beffata al 95′ da un tiro-cross

Buona la prima per il Campobasso contro la seconda squadra della Juventus. Nella prima sfida ufficiale tra le due squadre i rossoblù molisani hanno guadagnato i 3 punti con un tiro-cross di destro di Gala, un rasoterra tagliato verso il 2° palo su cui nessuno e arrivato, traendo in inganno il portiere Scaglia, partito in leggero ritardo. La squadra di Brambilla aveva condotto la gara per circa 70′, senza tiri in porta, con gli ospiti a difendere bene e a ripartire, ma nel quarto d’ora finale la formazione di Zauri ha avuto più voglia di vincere, più brillantezza, più aggressività, e l’ha spuntata con l’episodio decisivo. Come giustamente ha sottolineato mister Brambilla nel post-gara “una squadra più esperta avrebbe portato a casa il pareggio, che sarebbe stato il risultato più giusto, ma noi siamo una squadra molto giovane e a volte ci mancano alcune malizie. Dobbiamo rialzate subito la testa, fin da sabato contro il Pontedera”. Ancora in casa, alle 14.30. Con questa vittoria il Campobasso sale in zona playoff, al 7° posto con 15 punti, mentre la Next Gen, a quota 14 , è appena fuori dalla top ten.

JUVENTUS NEXT GEN-CAMPOBASSO 0-1

GOL: Gala (C) al 50’ s.t.

JUVENTUS NEXT GEN (3-4-2-1): S. Scaglia; Turicchia, F. Scaglia, Brugarello; Perotti (dal 19’ s.t. Turco), Owusu (dal 42’ s.t. Makiobo), Faticanti, Puczka (dal 19’ s.t. Rouhi 5,5); Vacca (dal 28’ s.t. Anghelè), Deme; Okoro (dal 1’ s.t. Pugno). A disp: Mangiapoco, Bruno, Gil Puche, Ngana, Amaradio, Savio, Crapisto, Van Aaerle, Pagnucco, Martinez. All.: Brambilla

CAMPOBASSO (4-3-3): Tantalocchi; Cristallo, Lancini, Celesia, Martina; Serra (dal 23’ s.t. Gala), Gargiulo, Brunet; Lombari (dal 23’ s.t. Parisi), Padula (dal 42’ s.t. Magnaghi), Di Livio (dal 14’ p.t. Leonetti). A disp: Rizzo, Muzzi, Papini, Lanza, Nocerino, Armini, Rianna, Ravaglioli. All.: Zauri

Il logo della Juventus Next Gen (juventus.com)