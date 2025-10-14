Lions Specialty: ‘Amedeo Modigliani: la vita e le opere’, il 24 ottobre al Castello di Piovera

Una serata d’arte e cultura al Castello di Piovera con ospiti d’eccezione. Venerdì 24 ottobre la suggestiva dimora storica ospiterà un evento culturale di grande prestigio dedicato ad Amedeo Modigliani, figura simbolo dell’arte del Novecento. L’iniziativa, dal titolo “Amedeo Modigliani: la vita e le opere”, è organizzata dal Lions Club Specialty Valli Cultura Filosofia – Distretto 108 Ib1, presieduto da Anna Maria Bello, con il patrocinio del Comune di Alluvioni Piovera.

La serata si aprirà alle ore 20 con un’apericena (prenotazione obbligatoria), per proseguire alle ore 21 con la conferenza ad ingresso libero, che vedrà la partecipazione di relatori di rilievo internazionale: il Prof. Christian Parisot, storico e critico d’arte di fama mondiale, archivista ufficiale di Amedeo Modigliani; Prof. Giancarlo Graziani, storico e critico d’arte. La direzione artistica dell’evento è affidata a Michelangelo Lanza, mentre il coordinamento è a cura di Anna Maria Bello.

CREDITI – L’iniziativa è resa possibile grazie al sostegno degli sponsor: Bencivenni Trasporti & Logistica di Villalvernia, Incontri con l’Arte di Michelangelo Lanza (Tortona), e Samadhi Yoga Studio APS di Tortona.

LUOGO: Castello di Piovera (AL) – DATA: 24 ottobre 2025 – ORE 20 Apericena – 21 Conferenza – INGRESSO LIBERO

INFO – Telefono: 338-9357661 – Email: [email protected]

Il Castello di Piovera