Nel fine settimana arriva ‘Vinoso!’ al Castello di Casale Monferrato, con degustazione e vendita

Ott 10, 2025 , , , , , , , ,

L’11 e 12 ottobre, sabato e domenica, domani e dopodomani, torna per il 3° anno di fila “Vinoso!”, evento organizzato dalla Strada dei Vini e dei Sapori del Gran Monferrato, dedicato alla valorizzazione delle eccellenze del territorio, patrocinato dalla Città di Casale Monferrato e da Alexala e realizzato con la collaborazione delle Enoteche Regionali del territorio. INGRESSO GRATUITO.
Per accedere alle degustazioni di vino è previsto l’acquisto del calice ufficiale, al costo di 10 euro.

La suggestiva cornice del Castello di Casale Monferrato ospiterà 2 giorni all’insegna del gusto e della qualità, con circa 250 referenze di vino in degustazione e in vendita diretta, provenienti dalle migliori cantine del Monferrato. Non solo vino: saranno presenti anche produttori di salumi, formaggi, miele, prodotti da forno e olio, per un vero percorso tra i sapori autentici della provincia di Alessandria. 

INFO – Vinoso! è realizzato con la misura di Sviluppo Rurale Piemonte 2023/2027 – Intervento SRG07.1.regione.piemonte.it/svilupporurale.

