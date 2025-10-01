Attualità Alessandrina Economia IN EVIDENZA

GEM di Valenza: premiati i diplomati col massimo dei voti. Sabato 4 ottobre un nuovo Open Day

Ott 1, 2025 , , , , ,

Grande soddisfazione all’Its Gem per la premiazione, avvenuta al Teatro Sociale di Valenza durante l’evento “Si torna a scuola!”, dedicato a tutti gli istituti della città: il riconoscimento è andato a 2 studenti del corso di Oreficeria, Mattia Pozzi e Giacomo Deambrogio, che hanno concluso il loro percorso con 110/110, e ad altri diplomati che non hanno partecipato alla cerimonia, ma hanno raggiunto lo stesso traguardo: Emma Caravaggi, Chiara Marovino e Giulia Penza.

Un laboratorio del Gem di Valenza

Ma si guarda già al futuro con l’Open Day, in programma sabato 4 ottobre alle 10.30 in via Carducci 4. Nell’occasione i ragazzi interessati a iscriversi al prossimo biennio 2025\27 saranno accolti dallo staff della scuola e potranno visitare le aule, di cui una informatica con stampanti 3D per cere e resine, il laboratorio di taglio delle pietre preziose e il laboratori di oreficeria, incassatura e gemmologia (in viale Dante) dotati di strumentazione all’avanguardia.
Durante l’Open Day si potranno avere tutte le informazioni sui programmi del biennio post diploma, con la curvatura di Gemmologia che a seguito di un accordo con l’Igi, Istituto Gemmologico Italiano, consente agli allievi che supereranno la prova finale di conseguire, oltre al diploma di V° livello del Quadro Europeo delle Certificazioni (EQF), anche un attestato rilasciato dal principale istituto italiano di classificazione e di valutazione delle gemme.

INFO – Segreteria didattica di Valenza: 0131-1828610; email: [email protected]; sito: www.itsgem.it

