Grifone Throwdown 2025: sport e solidarietà a sostegno della ricerca. Domani alla palestra ‘CrossFit’

Una sfida sportiva all’insegna della solidarietà. Sabato 27 settembre, dalle ore 9 alle 18, la palestra CrossFit Alessandria (via Donizetti, 21) ospiterà il Grifone Throwdown 2025 per la Ricerca, un evento che unisce la passione per lo sport al sostegno concreto della ricerca sanitaria condotta dal DAIRI dell’Ospedale di Alessandria. Parte del ricavato sarà devoluto a ‘Solidal per la Ricerca‘.

La giornata si aprirà alle ore 8 con il check-in degli atleti, seguita alle 9 da un momento di approfondimento a cura del dott. Andrea Rocchetti, Direttore SC Microbiologia e Virologia dell’AOU AL, e della dott.ssa Marialuisa Novi, Dirigente Medico di Gastroenterologia dell’AOU AL, dedicato al rapporto tra sport e salute. Dalle 10.15 prenderanno il via le competizioni che vedranno sfidarsi numerosi team in prove di resistenza, forza e tecnica.

Le iscrizioni, 75 euro a team, sul profilo Instagram della palestra, alla pagina “crossfitalessandria”. La manifestazione si concluderà alle 17.30 con le premiazioni.