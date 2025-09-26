Attualità Eventi Motori

Portacomaro fra le rosse: 41 Ferrari in visita domenica 28 settembre

Set 26, 2025 , , ,

“Tutti credevano fosse impossibile organizzarlo, finché non è arrivato qualcuno che lo sapeva fare e lo ha fatto”.

È con questa citazione che l’evento di domenica si preannuncia come un’occasione unica, in grado di unire passione per le auto di lusso, la storia e la tradizione. Il 28 settembre Portacomaro (AT) accoglierà ben 41 equipaggi di Ferrari, tutti iscritti allo Scuderia Ferrari Club di Alessandria, che hanno deciso di rispondere all’invito della comunità locale di trovarsi nel paese. L’incontro rappresenta un’ulteriore occasione per omaggiare il dolce e sincero ricordo di Papa Francesco, legato a doppio filo a Portacomaro.

Il programma della giornata prevede un’accoglienza calorosa per i partecipanti. La Pro Loco offrirà una colazione di benvenuto, mentre la Banda Musicale di Portacomaro regalerà un’esibizione che accompagnerà i presenti in un’atmosfera di festa e comunità.
Dopo il saluto del sindaco, i partecipanti saranno benedetti dal parroco don Luigino che dedicherà anche un breve ricordo a Papa Francesco.
La giornata sarà impreziosita dalla presenza di sbandieratori che contribuiranno a rendere l’atmosfera speciale, e dall’omaggio che il Club Ferrari riserverà a Carla Rabezzana, cugina di Papa Bergoglio: una testimonianza di affetto e di continuità di un legame che unisce il passato e il presente.

Le Ferrari, vere e proprie regine della giornata, stazioneranno in Piazza fino alle ore 11.30, quando prenderanno il via per un giro panoramico che le porterà a percorrere le colline del Monferrato.
A scortare ci saranno i motociclisti del Ducati Club di Alessandria, creando un connubio di velocità, passione e territorio che caratterizza il cuore di questa esperienza.
L’evento si preannuncia come una giornata di festa e di grande valore per la comunità, che vivrà un’esperienza unica con le icone più amate del mondo delle auto sportive.

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

