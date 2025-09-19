Attualità Alessandrina Motori Sport

Ferrari Club Alessandria: divertimento e competizione alla “6 Ore Kart” di Bosco Marengo

DiRaimondo Bovone

Set 19, 2025 , , , , , ,

La 6 Ore alla “Pista Kart” di Bosco Marengo, organizzata da Scuderia Ferrari Club Alessandria (presidente Franco Giuliani), si è disputata domenica scorsa con 6 squadre, composte da 30 piloti amatori e appassionati, a darsi battaglia nell’impianto gestito dalla famiglia Percivale.
La competizione, preceduta da un turno di prove agguerrito, si è conclusa alle 17 con questa classifica:

TEAM PRO – 1° Lienari Team (Giuseppe Abagnale, Andrea Lentini, Tancredi Monero, Diego Pirozzo, Edoardo Silletti) – 2° Team #51 (Stefano Bava, Alex Demicheli, Franco Giuliani, Matteo Rizzo, Christian Trivellato) – 3° Nitro Five (Claudio e Luca Allegra, Mario Napolitano, Raffaele Sansone, Christian Zanetta).
TEAM AM – 1° Full Gas Team (Luca Borromeo, Andrea Costa, Amedeo Salvatore Leone, Roberto Roggero, Alessandro Vandone) – 2° Diehard Team (Filippo e Marco Giordano, Davide e Domenico Ramundo, Christian Rizzo) – 3° Team Gt One (Alex Ciccone, Matteo Motta, Gianluca Penna, Giuseppe Persico, Alessio Zorzi).

LE PAROLE – Così Franco Giuliani, presidente di Scuderia Ferrari Club Alessandria: “Desidero esprimere un sincero ringraziamento ai proprietari della pista di kart, e a Filippo in particolare, per la disponibilità, l’accoglienza e la professionalità dimostrate. La struttura ha offerto un ambiente ideale e coinvolgente, contribuendo in modo determinante alla riuscita dell’evento. Un ringraziamento speciale va ai soci Lia e Christian, per l’impegno e la passione con cui hanno realizzato foto e video durante la giornata: il loro lavoro ha catturato perfettamente lo spirito e le emozioni dell’esperienza vissuta insieme”.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

Sport

Mondiali di atletica: Dallavalle vince l’argento nel salto triplo

Set 19, 2025
Motori Sport

Formula Uno: doppietta Ferrari in Azerbaijan nelle FP2, Hamilton precede Leclerc

Set 19, 2025
Attualità Alessandrina Cultura & Eventi Eventi

Spigno Monferrato: sabato 20 e domenica 21 due giorni di festa con ‘Masca’- Il ritorno della strega’

Set 19, 2025 Raimondo Bovone
0 0 voti
Valutazione articolo
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti

Ti sei perso...

Attualità Alessandrina Motori Sport

Ferrari Club Alessandria: divertimento e competizione alla “6 Ore Kart” di Bosco Marengo

Set 19, 2025 Raimondo Bovone
Sport

Mondiali di atletica: Dallavalle vince l’argento nel salto triplo

Set 19, 2025
Motori Sport

Formula Uno: doppietta Ferrari in Azerbaijan nelle FP2, Hamilton precede Leclerc

Set 19, 2025
Attualità IN EVIDENZA Politica

UE, nuovo pacchetto di sanzioni alla Russia

Set 19, 2025
0
Vorremmo sapere cosa ne pensi, scrivi un commento.x