Ferrari Club Alessandria: divertimento e competizione alla “6 Ore Kart” di Bosco Marengo

La 6 Ore alla “Pista Kart” di Bosco Marengo, organizzata da Scuderia Ferrari Club Alessandria (presidente Franco Giuliani), si è disputata domenica scorsa con 6 squadre, composte da 30 piloti amatori e appassionati, a darsi battaglia nell’impianto gestito dalla famiglia Percivale.

La competizione, preceduta da un turno di prove agguerrito, si è conclusa alle 17 con questa classifica:

TEAM PRO – 1° Lienari Team (Giuseppe Abagnale, Andrea Lentini, Tancredi Monero, Diego Pirozzo, Edoardo Silletti) – 2° Team #51 (Stefano Bava, Alex Demicheli, Franco Giuliani, Matteo Rizzo, Christian Trivellato) – 3° Nitro Five (Claudio e Luca Allegra, Mario Napolitano, Raffaele Sansone, Christian Zanetta).

TEAM AM – 1° Full Gas Team (Luca Borromeo, Andrea Costa, Amedeo Salvatore Leone, Roberto Roggero, Alessandro Vandone) – 2° Diehard Team (Filippo e Marco Giordano, Davide e Domenico Ramundo, Christian Rizzo) – 3° Team Gt One (Alex Ciccone, Matteo Motta, Gianluca Penna, Giuseppe Persico, Alessio Zorzi).

LE PAROLE – Così Franco Giuliani, presidente di Scuderia Ferrari Club Alessandria: “Desidero esprimere un sincero ringraziamento ai proprietari della pista di kart, e a Filippo in particolare, per la disponibilità, l’accoglienza e la professionalità dimostrate. La struttura ha offerto un ambiente ideale e coinvolgente, contribuendo in modo determinante alla riuscita dell’evento. Un ringraziamento speciale va ai soci Lia e Christian, per l’impegno e la passione con cui hanno realizzato foto e video durante la giornata: il loro lavoro ha catturato perfettamente lo spirito e le emozioni dell’esperienza vissuta insieme”.