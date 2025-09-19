Attualità Alessandrina Calcio Sport

Serie C, girone B, 5^ giornata: domani la Juventus Next Gen fa visita al Pineto, in Abruzzo

Veduta aerea del "Pavone-Mariani" di Pineto: in tribuna ci stanno 1.500 persone

Dopo la bruciante e sfortunata sconfitta (al 96′ su rigore) contro la capolista Arezzo, domani la squadra di Brambilla giocherà a Pineto, in riva al mare, in provincia di Teramo, la cui piccola società, nata nel 1962, è approdata tra i professionisti nel 2023. I biancazzurri abruzzesi di Ivan Tisci sono al 4° posto, imbattuti, con 8 punti (2 vinte e 2 pari, gol 5-2), mentre i bianconeri piemontesi sono al 10° con 5 punti (1 vinta, 2 pari, 1 persa, gol 5-5). Si gioca sabato 20 settembre allo stadio ‘Pavone-Mariani’ alle ore 15.

PRECEDENTI – Sono 2, risalenti alla stagione ’23-’24: al Moccagatta finì 2-2 (56′ Guerra, 78′ Njambè, 94′ Yildiz su rigore, 96′ Volpicelli su rigore): in Abruzzo i bianconeri vinsero 2-1 (18′ Villa, 19′ Sekulov, 71′ Anghelé) ottenendo la matematica certezza dei playoff.

ARBITRO – Giuseppe Maria Manzo di Torre Annunziata
ASSISTENTI – Daniele De Chirico di Molfetta e Antonio Alessandrino di Bari
QUARTO UFFICIALE – Giorgio Di Cicco di Lanciano
OPERATORE FVS – Paolo Di Carlo DI Pescara

FVS, LA NOVITA’ DEL CAMPIONATO – Grossa e importante: gli arbitri avranno un supporto video chiamato Football Video Support (FVS). E’ una specie di Var, ma non è ‘Var’ o ‘Var Light’ o ‘Var a chiamata’: sarà solo FVS.
LE REGOLE – Ogni squadra ha a disposizione 2 richieste di FVS a partita e lo può fare solo attraverso l’allenatore, che ha 2 cards in tasca da consegnare al 4° uomo: se dopo la verifica l’allenatore ha ragione, la card gli viene restituita. Altrimenti, la perde.
Può essere il capitano o un altro giocatore a richiamare l’attenzione dell’arbitro o dell’allenatore, facendo roteare in aria l’indice. Poi comunque sarà l’allenatore a chiamare il 4° uomo e l’arbitro per fermare il gioco e procedere al check-video.
La chiamata va fatta nell’immediatezza dell’azione incriminata, prima che il gioco riprenda: la FVS funziona, in questo, come la Var.
Se la chiamata viene fatta con il pallone in gioco, l’arbitro deve fermarlo in ‘zona neutra’.
Ci sarà una postazione con monitor (quasi sempre tra le panchine), con una tenda protettiva e un addetto a gestire le immagini, che sarà un guardalinee (assistente) della Can C: a visionare le immagini andrà sempre l’arbitro con il 4° uomo e basta.
SOLO IN 4 CASI – Come per la Var, la FVS si usa solo per 4 casi: 1) I gol: si verificano le eventuali irregolarità, compresi i fuorigioco. 2) I rigori: è fallo o no? E’ dentro o fuori area? 3) I cartellini: è giallo o rosso diretto o viceversa. 4) Scambio di identità per una sanzione.
DOPO OGNI GOL – Il 4° uomo rivede sempre l’azione per segnalare eventuali irregolarità all’arbitro: in questo caso (solo in questo) l’allenatore non deve presentare la card, a meno che non sia convinto del check del 4° uomo e non voglia far intervenire lo stesso l’arbitro.

Una postazione FVS

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

