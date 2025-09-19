Ortofrutta, un’estate favorevole per le cooperative agricole piemontesi

Qualità elevata e produzioni regolari hanno caratterizzato la stagione: la cooperazione resta lo strumento chiave per sostenere gli agricoltori e rafforzare il legame con i consumatori. L’estate appena conclusa, prima dei numeri definitivi, lascia un bilancio positivo per il comparto ortofrutticolo delle cooperative agricole del Sud Piemonte. I soci produttori hanno potuto contare su condizioni climatiche in generale favorevoli rispetto all’anno scorso, che hanno garantito raccolti regolari e qualità apprezzata dal mercato. La campagna di raccolta di mele e kiwi è appena iniziata e si dovranno attendere i prossimi mesi per valutarne l’esito. Le basi sono solide: buona produzione e prodotto valido, la speranza di tutto il comparto è quella di chiudere l’anno con la stessa soddisfazione della campagna estiva.

Rispetto al 2024 l’andamento climatico è stato più mite: le alte temperature hanno inciso solo in alcune settimane senza compromettere la maturazione e la resa. Ne è derivata un’annata di livello, con piccoli frutti, ciliegie e albicocche, di ottima qualità. Spiega Domenico Paschetta, presidente di Ortofruit Italia e della Cooperativa Agrifrutta: «Quella appena conclusa è stata una buona campagna, con produzioni regolari e una qualità ottima, anche se con prezzi più elevati ad inizio stagione per la minore disponibilità di prodotto in Europa, soprattutto pesche».

L’escursione termica in alcune giornate di luglio ha favorito la colorazione del gruppo Mele Rosse di Cuneo IGP, raggiungendo standard cromatici di eccellenza. Il quadro commerciale resta comunque complesso, influenzato dalle evoluzioni internazionali e dalle difficoltà del mercato europeo.

I consumi interni mostrano un andamento incerto, condizionato dalla riduzione del potere d’acquisto delle famiglie. Il ruolo delle cooperative è fondamentale per garantire la stabilità economica ai produttori e per offrire ai consumatori prodotti di alta qualità.

Fabrizio Risso, presidente della cooperativa Lagnasco Group e vicepresidente di Confcooperative Piemonte Sud, aggiunge: «Le nostre cooperative hanno dimostrato capacità di adattamento e innovazione, coniugando qualità e organizzazione. La qualità della frutta quest’anno è stata davvero eccellente, i nostri soci hanno portato sul mercato prodotti che hanno avuto un ottimo riscontro. Il lavoro di squadra, con condizioni climatiche favorevoli, permette alle cooperative di esprimere il meglio delle produzioni».