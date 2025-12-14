Attualità Giovani IN EVIDENZA

Regione Piemonte, stage per universitari e neo-laureati: 6 posti a Bruxelles a 1.000 € lordi al mese

DiRaimondo Bovone

Dic 14, 2025
Un scorcio della sede di Regione Piemonte a Bruxelles

La Regione Piemonte ha indetto una selezione per 6 posti di tirocinio curriculare o extracurriculare, della durata di 4 mesi, da svolgersi presso l’Ufficio di Bruxelles, a partire dal 1° marzo 2026. Durante lo stage i soggetti selezionati saranno chiamati a partecipare alle attività svolte quotidianamente in ambito di pubbliche relazioni ed affari europei, fungendo da supporto ai funzionari dell’Ufficio. 

Le domande vanno presentate entro il 31 dicembre prossimo secondo le istruzioni pubblicate su https://bandi.regione.piemonte.it/ Ai tirocinanti extracurriculari sarà riconosciuta un’indennità di 1.000 euro lordi mensili, ai curriculari un rimborso spese forfettario mensile di 1.000 euro. Ad entrambe le tipologie verrà anche assegnato un contributo per mobilità iniziale e finale di 250 euro.

Palazzo Berlaymont a Bruxelles, sede della Commissione

LE PAROLE – Così il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio: «L’obiettivo è offrire ai ragazzi la possibilità di venire in contatto con le strutture comunitarie, consolidando una formazione specifica e favorendo una maggior conoscenza dei lavori offerti dalle politiche europee, aumentando la conoscenza dell’UE e delle sue attività. È sempre più importante favorire la creazione di professionalità idonee a lavorare nelle strutture dell’Unione Europea, a fronte della sua crescente centralità nelle politiche pubbliche e internazionali». 

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Lupi “Da 30 anni il centrodestra è unito, lavoriamo per cambiare l’Italia”

Dic 14, 2025
Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Utilità

ACLI: i datori di lavoro domestico e i compiti di fine anno

Dic 14, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Cronaca Esteri

Due morti e nove feriti in sparatoria in Università negli Usa, caccia al killer

Dic 14, 2025
0 0 voti
Valutazione articolo
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti

Ti sei perso...

Attualità Giovani IN EVIDENZA

Regione Piemonte, stage per universitari e neo-laureati: 6 posti a Bruxelles a 1.000 € lordi al mese

Dic 14, 2025 Raimondo Bovone
TOP NEWS

Mattarella “L’Onu perno irrinunciabile dell’ordine internazionale”

Dic 14, 2025
TOP NEWS

La Russia distrugge 9 punti di controllo droni e 8 stazioni Starlink in Ucraina

Dic 14, 2025
IN EVIDENZA

Lupi “Da 30 anni il centrodestra è unito, lavoriamo per cambiare l’Italia”

Dic 14, 2025
0
Vorremmo sapere cosa ne pensi, scrivi un commento.x