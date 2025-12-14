Regione Piemonte, stage per universitari e neo-laureati: 6 posti a Bruxelles a 1.000 € lordi al mese

La Regione Piemonte ha indetto una selezione per 6 posti di tirocinio curriculare o extracurriculare, della durata di 4 mesi, da svolgersi presso l’Ufficio di Bruxelles, a partire dal 1° marzo 2026. Durante lo stage i soggetti selezionati saranno chiamati a partecipare alle attività svolte quotidianamente in ambito di pubbliche relazioni ed affari europei, fungendo da supporto ai funzionari dell’Ufficio.

Le domande vanno presentate entro il 31 dicembre prossimo secondo le istruzioni pubblicate su https://bandi.regione.piemonte.it/ Ai tirocinanti extracurriculari sarà riconosciuta un’indennità di 1.000 euro lordi mensili, ai curriculari un rimborso spese forfettario mensile di 1.000 euro. Ad entrambe le tipologie verrà anche assegnato un contributo per mobilità iniziale e finale di 250 euro.

Palazzo Berlaymont a Bruxelles, sede della Commissione

LE PAROLE – Così il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio: «L’obiettivo è offrire ai ragazzi la possibilità di venire in contatto con le strutture comunitarie, consolidando una formazione specifica e favorendo una maggior conoscenza dei lavori offerti dalle politiche europee, aumentando la conoscenza dell’UE e delle sue attività. È sempre più importante favorire la creazione di professionalità idonee a lavorare nelle strutture dell’Unione Europea, a fronte della sua crescente centralità nelle politiche pubbliche e internazionali».