Cocconato d’Asti: sabato 27 banchetto medievale, domenica 28 settembre il Palio degli Asini

Domenica 28 settembre a Cocconato, “riviera del Monferrato”, paese inserito tra i Borghi più belli d’Italia e insignito della Bandiera Arancione del Touring Club, si svolgerà la 56ª edizione del tradizionale Palio degli Asini, appuntamento clou che coinvolge l’intera comunità e richiama migliaia di visitatori.

Il Palio di Cocconato, nato nel 1979, non è soltanto una corsa, ma una vera e propria rievocazione storica: i 7 borghi del paese – Airali, Brina, Colline Magre, Moransengo, San Carlo, Torre e Tuffo – si sfidano per 1 mese con eventi che culminano nella corsa della 4^ domenica di settembre.

GRANDE BANCHETTO MEDIEVALE E PALIO DEGLI ASINI – Sabato 27, alle 19, una suggestiva sfilata storica con i nobili, i gonfaloni del borgo dei Conti Radicati e il Capitano del Palio guiderà il pubblico fino al Cortile del Collegio, dove andrà in scena il Grande Banchetto medievale, con un menù a base di sapori del territorio: robiola di Cocconato con pere al Barbera, carne cruda con vinaigrette alla senape, sformato di zucca con fonduta di toma, agnolotti di robiola ed erbe aromatiche, torta di nocciole con zabaione, il tutto accompagnato da vini locali.

Prenotazioni obbligatorie entro il 24 settembre (23 euro a persona): Telefono: 0141-600076 – email: [email protected]

Domenica 28 settembre, dalle 14, la 56ª edizione del Palio degli Asini. Dopo il corteo storico, la corsa scatterà alle 16.30, tra piazza Melchiorre e piazza Cavour. I 7 borghi si sfideranno in un circuito cittadino cosparso di fieno, articolato in batterie e finale: vincerà il borgo il cui asino, insieme ad almeno 1 palafreniere, taglierà per 1° il traguardo. Il vincitore sarà incoronato con lo stendardo del Palio, gli sconfitti della batteria di recupero riceveranno l’acciuga. Biglietti: tribuna 20 euro; sedie 10 euro.

