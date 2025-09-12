Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Motori

Domenica a Bosco Marengo c’è la ‘6 Ore di Kart’, organizzata da Scuderia Ferrari Club

Raimondo Bovone

Scuderia Ferrari Club Alessandria organizza, per domenica 14  settembre, la tradizionale ‘6 Ore di Kart’ alla pista Kart di Bosco Marengo (anche in caso di maltempo). L’evento, ormai un appuntamento atteso per appassionati di motori e soci del club, vedrà al via 6 squadre, composte da 30 piloti amatori e appassionati, che si cimenteranno in una sfida di resistenza, adrenalina e divertimento.

La manifestazione inizierà con il ritrovo alle 9: subito 22’ di prove libere e poi 5’ di qualifiche, quindi la partenza. I kart saranno in pista praticamente tutto il giorno, con premiazione finale prevista per le 17. Sarà possibile tesserarsi al club ufficiale, beneficiando di tutte le agevolazioni riservate ai soci.
Spiega il presidente Franco Giuliani: “Voglio ringraziare tutti i partecipanti che, con entusiasmo, hanno aderito a questa edizione della ‘6 Ore di Kart’. È proprio per il coinvolgimento di tanti amici che possiamo portare avanti manifestazioni come questa. Invito tutti i nostri soci a venire a Bosco Marengo per assistere alla gara, vivendo insieme una giornata all’insegna della sportività e dei colori Ferrari”.

LE SQUADRE – Lineari Team (Giuseppe Abagnale, Andrea Lentini, Tancredi Monero, Diego Pirozzo, Edoardo Silletti) – Nitro Five (Claudio e Luca Allegra, Mario Napolitano, Raffaele Sansone, Christian Zanetta) – Team #51 (Stefano Bava, Alex Demicheli, Franco Giuliani, Matteo Rizzo, Christian Trivellato) – Full Gas Team (Luca Borromeo, Andrea Costa, Amedeo Salvatore Leone, Roberto Roggero, Alessandro Vandone) – Team Gt One (Alex Ciccone, Matteo Motta, Gianluca Penna, Giuseppe Persico, Alessio Zorzi) – Diehard Team (Filippo e Marco Giordano, Davide e Domenico Ramundo, Christian Rizzo).

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

