Attualità Alessandrina Eventi Salute & Scienza

‘Borsalino Day’: venerdì 12 e sabato 13 settembre per i 90 anni della struttura

DiRaimondo Bovone

Set 11, 2025 , , , , , , ,
L'ingresso del presidio riabilitativo 'Borsalino'

La due giorni dedicata al ‘Borsalino Day 2025’ inizierà venerdì 12 settembre dalle ore 14.30, con un pomeriggio aperto al pubblico che intreccia divulgazione scientifica, riflessione istituzionale e memoria. L’iniziativa si inserisce nel programma delle celebrazioni per i 90 anni del Presidio Riabilitativo “Borsalino” dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Alessandria.

Un gruppo di fisioterapisti al presidio ‘Borsalino’

Il pomeriggio si aprirà con l’incontro “Le Professioni Sanitarie si raccontano”, durante il quale i professionisti dei tre Presidi dell’AOU AL illustreranno le attività svolte nei diversi ambiti della riabilitazione, dall’età pediatrica a quella geriatrica, offrendo uno sguardo diretto e concreto sul lavoro quotidiano accanto ai pazienti.
A partire dalle ore 17 spazio al momento istituzionale con i saluti delle autorità e dei direttori delle strutture del Presidio e della Scuola di Fisioterapia dell’Università del Piemonte Orientale. Seguiranno poi due momenti di approfondimento: la ricostruzione della storia del Borsalino, che dal 1935 a oggi ha accompagnato l’evoluzione delle cure e delle esigenze della comunità, e la presentazione delle attività attuali e delle prospettive future.

Il Borsalino Day 2025 proseguirà sabato 13 settembre con la “Camminata della Salute” dall’Ospedale Infantile al Presidio Borsalino, un’iniziativa aperta a tutta la cittadinanza che unisce movimento, convivialità e scoperta dei luoghi simbolo della riabilitazione alessandrina. Per partecipare è necessaria l’iscrizione al link http://bit.ly/3I5XaZj .

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

Attualità Alessandrina Eventi Salute

Quartiere Cristo: 2 importanti iniziative sociali nella Notte Bianca di sabato 13 settembre

Set 10, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina Eventi IN EVIDENZA

“Alessandria Barocca e non solo…”, venerdì 12 alle 21 appuntamento a San Sebastiano Curone

Set 10, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina Economia IN EVIDENZA

Studio e lavoro: a Valenza, venerdì 12 settembre, porte aperte al GEM col 3° ‘Open day’

Set 10, 2025 Raimondo Bovone
0 0 voti
Valutazione articolo
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti

Ti sei perso...

Attualità Alessandrina Eventi Salute & Scienza

‘Borsalino Day’: venerdì 12 e sabato 13 settembre per i 90 anni della struttura

Set 11, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Cronaca IN EVIDENZA

USA: ucciso l’attivista conservatore Charlie Kirk. Trump: “Lo ammiravo”

Set 11, 2025
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Giovedì 11 settembre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Set 10, 2025 Raimondo Bovone
Attualità IN EVIDENZA Politica

Il presidente Mattarella: “Si rischia di scivolare in un baratro di violenza”

Set 10, 2025
0
Vorremmo sapere cosa ne pensi, scrivi un commento.x