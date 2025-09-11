‘Borsalino Day’: venerdì 12 e sabato 13 settembre per i 90 anni della struttura

La due giorni dedicata al ‘Borsalino Day 2025’ inizierà venerdì 12 settembre dalle ore 14.30, con un pomeriggio aperto al pubblico che intreccia divulgazione scientifica, riflessione istituzionale e memoria. L’iniziativa si inserisce nel programma delle celebrazioni per i 90 anni del Presidio Riabilitativo “Borsalino” dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Alessandria.

Un gruppo di fisioterapisti al presidio ‘Borsalino’

Il pomeriggio si aprirà con l’incontro “Le Professioni Sanitarie si raccontano”, durante il quale i professionisti dei tre Presidi dell’AOU AL illustreranno le attività svolte nei diversi ambiti della riabilitazione, dall’età pediatrica a quella geriatrica, offrendo uno sguardo diretto e concreto sul lavoro quotidiano accanto ai pazienti.

A partire dalle ore 17 spazio al momento istituzionale con i saluti delle autorità e dei direttori delle strutture del Presidio e della Scuola di Fisioterapia dell’Università del Piemonte Orientale. Seguiranno poi due momenti di approfondimento: la ricostruzione della storia del Borsalino, che dal 1935 a oggi ha accompagnato l’evoluzione delle cure e delle esigenze della comunità, e la presentazione delle attività attuali e delle prospettive future.

Il Borsalino Day 2025 proseguirà sabato 13 settembre con la “Camminata della Salute” dall’Ospedale Infantile al Presidio Borsalino, un’iniziativa aperta a tutta la cittadinanza che unisce movimento, convivialità e scoperta dei luoghi simbolo della riabilitazione alessandrina. Per partecipare è necessaria l’iscrizione al link http://bit.ly/3I5XaZj .