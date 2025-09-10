Attualità Alessandrina Eventi Salute

Quartiere Cristo: 2 importanti iniziative sociali nella Notte Bianca di sabato 13 settembre

Raimondo Bovone

Sabato 13 settembre, dalle ore 16 in Piazza Ceriana, l’Associazione di Volontariato di Protezione Civile Due Fiumi, il Lions International Alessandro Marengo e Castellazzo Soccorso invitano i Cittadini alla Notte di Salute. Nella piazza saranno presenti i mezzi per lo screening gratuito di vista e glicemia. Un’iniziativa aperta a tutta la popolazione.

La Notte del Bianca del Cristo è anche salute e solidarietà che si presentano vestite di eleganza e quotidianità. L’Associazione Attività e Commercio ha scelto di dedicare ad AIDO la sfilata di moda che si terrà a partire dalle ore 21.15 in Corso Acqui. La presidente provinciale di AIDO, Associazione Italiana per la Donazione Organi Tessuti e Cellule, presenterà la sfilata organizzata con la collaborazione di “Evasioni di Moda”, “Dressinput”, “Ottica Nuova” e “Parrucchiera Anna Risolè”.
Tra un’uscita e l’altra delle modelle in passerella, con le proposte di tendenza della prossima stagione, sarà possibile apprendere come dire “Sì” alla vita, con la dichiarazione di volontà alla donazione organi post mortem, all’Anagrafe rinnovando la carta di identità oppure direttamente ad AIDO. Nel corso della sfilata un omaggio AIDO a tutti i presenti e le indicazioni su come diventare Influencer del Dono.

