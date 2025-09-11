I Mini Vigili di Novi Ligure in visita al Grattacielo della Regione e alla Centrale Operativa di Torino

Mattinata speciale per i Mini Vigili di Novi Ligure che, lunedì, sono stati ospitati a Torino presso il Grattacielo della Regione Piemonte, dove hanno incontrato l’assessore regionale alla Sicurezza e alla Polizia Locale, Enrico Bussalino. Accompagnati da alcuni agenti del Comando di Polizia Locale di Novi, i 26 ragazzi, tra i 5 e i 15 anni, hanno conosciuto da vicino le istituzioni regionali visitando gli uffici. L’iniziativa si inserisce nel percorso di educazione civica e legalità promosso dal progetto Mini Vigili di Novi Ligure, che da diversi anni coinvolge i più giovani in attività formative.

La giornata è proseguita con la visita alla Centrale Operativa della Polizia Locale di Torino, dove i ragazzi sono stati accolti dal comandante Roberto Mangiardi e dall’assessore alla Sicurezza di Torino Marco Porcedda, che hanno illustrato loro le attività quotidiane svolte dagli agenti.

LE PAROLE – Così l’assessore regionale Enrico Bussalino: “Iniziative di questo genere hanno un valore formativo straordinario, perché avvicinano i ragazzi alle istituzioni e li rendono protagonisti di un percorso di responsabilità e cittadinanza attiva. Come assessorato intendiamo sostenere questo progetto lavorando affinché sia esteso anche ad altri Comuni”.

Il commissario della Polizia Locale di Novi Ligure, Marco Ratti, ha sottolineato: “Il gruppo Mini Vigili di Novi Ligure è l’unico attualmente in Piemonte. Lo scopo è avvicinarsi alla Polizia Locale, alla legalità e alla sicurezza stradale. Si svolgono attività con cadenza mensile. Tra i temi trattati il codice della strada, lo stalking, il codice rosso, alcol e droga e l’uso corretto di social e videogiochi”.