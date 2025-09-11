Attualità Alessandrina Eventi IN EVIDENZA

I Mini Vigili di Novi Ligure in visita al Grattacielo della Regione e alla Centrale Operativa di Torino

DiRaimondo Bovone

Set 11, 2025 , , , , ,

Mattinata speciale per i Mini Vigili di Novi Ligure che, lunedì, sono stati ospitati a Torino presso il Grattacielo della Regione Piemonte, dove hanno incontrato l’assessore regionale alla Sicurezza e alla Polizia Locale, Enrico Bussalino. Accompagnati da alcuni agenti del Comando di Polizia Locale di Novi, i 26 ragazzi, tra i 5 e i 15 anni, hanno conosciuto da vicino le istituzioni regionali visitando gli uffici. L’iniziativa si inserisce nel percorso di educazione civica e legalità promosso dal progetto Mini Vigili di Novi Ligure, che da diversi anni coinvolge i più giovani in attività formative.
La giornata è proseguita con la visita alla Centrale Operativa della Polizia Locale di Torino, dove i ragazzi sono stati accolti dal comandante Roberto Mangiardi e dall’assessore alla Sicurezza di Torino  Marco Porcedda, che hanno illustrato loro le attività quotidiane svolte dagli agenti.

LE PAROLE – Così l’assessore regionale Enrico Bussalino: “Iniziative di questo genere hanno un valore formativo straordinario, perché avvicinano i ragazzi alle istituzioni e li rendono protagonisti di un percorso di responsabilità e cittadinanza attiva. Come assessorato intendiamo sostenere questo progetto lavorando affinché sia esteso anche ad altri Comuni”.
Il commissario della Polizia Locale di Novi Ligure, Marco Ratti, ha sottolineato: “Il gruppo Mini Vigili di Novi Ligure è l’unico attualmente in PiemonteLo scopo è avvicinarsi alla Polizia Locale, alla legalità e alla sicurezza stradale. Si svolgono attività con cadenza mensile. Tra i temi trattati il codice della strada, lo stalking, il codice rosso, alcol e droga e l’uso corretto di social e videogiochi”.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

Attualità Alessandrina Eventi Salute & Scienza

‘Borsalino Day’: venerdì 12 e sabato 13 settembre per i 90 anni della struttura

Set 11, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Cronaca IN EVIDENZA

USA: ucciso l’attivista conservatore Charlie Kirk. Trump: “Lo ammiravo”

Set 11, 2025
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Giovedì 11 settembre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Set 10, 2025 Raimondo Bovone
0 0 voti
Valutazione articolo
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti

Ti sei perso...

Attualità Alessandrina Eventi IN EVIDENZA

I Mini Vigili di Novi Ligure in visita al Grattacielo della Regione e alla Centrale Operativa di Torino

Set 11, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina Eventi Salute & Scienza

‘Borsalino Day’: venerdì 12 e sabato 13 settembre per i 90 anni della struttura

Set 11, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Cronaca IN EVIDENZA

USA: ucciso l’attivista conservatore Charlie Kirk. Trump: “Lo ammiravo”

Set 11, 2025
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Giovedì 11 settembre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Set 10, 2025 Raimondo Bovone
0
Vorremmo sapere cosa ne pensi, scrivi un commento.x