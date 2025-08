Torna la Festa di Santa Varena a Villa del Foro, sabato 30 e domenica 31 agosto

A fine mese 2 giorni di musica e cibo, con la processione dedicata alla patrona Santa Varena, con il supporto dell’Associazione Alessandria Sud, della SOMS e altre associazioni. Spiega Giovanni Casaleggio: “Siamo felici di riproporre la Festa Patronale a Villa del Foro. Lo scorso anno le 500 presenze furono un bel segnale per il paese, che in questi anni si sta rilanciando con diverse iniziative”.

SABATO 30 AGOSTO – ore 19,30 Cena presso la Soms in via Rocca 38 – ore 21 serata danzante con gli “Habanera”.

DOMENICA 31 AGOSTO – ore 10 Santa Messa presso la Parrocchia di Santa Varena, Processione per le vie di Villa del Foro, aperitivo presso la Soms – ore 19,30 Cena presso la Soms – Serata Musicale con “DJ JOHN HECKLER ” alla consolle.

INGRESSO LIBERO – Prenotazione cena: 320-7524466