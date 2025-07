‘Alessandria Barocca e non solo’: mercoledì 9 luglio L’Archicembalo a Spinetta Marengo

L’Archicembalo, storica formazione barocca, porta la sua raffinata energia musicale nei sobborghi di Alessandria nell’ambito del XVI Festival Internazionale “Alessandria Barocca e non solo…”. Dopo l’appuntamento di Valmadonna, la rassegna di luglio arriva a Spinetta Marengo dopodomani, mercoledì 9 luglio. L’evento, realizzato in coproduzione con il Comune di Alessandria, riunisce anche un fitto tessuto associativo del territorio: Valmadonna Insieme, Comitato della Valle, Una Nota per la Vita, Parrocchia Beata Vergine Assunta, U.S.C. Valmadonna, SOMS Valmadonna, Lions International Valle delle Grazie, Avis ODV, Facciamo Squadra Fraschetta.

TORNANO ” LE QUATTRO STAGIONI”



Mercoledì 9 luglio, dopodomani, nella suggestiva Chiesa della Natività di Maria di Spinetta Marengo, in occasione del 300° anniversario della prima edizione a stampa delle Quattro Stagioni, L’Archicembalo si cimenterà con il capolavoro di Antonio Vivaldi, il “prete rosso” che più di ogni altro ha saputo trasformare la musica in immagine, gesto, racconto. Accanto ai musicisti, l’attrice Daniela Tusa darà lettura dei sonetti, si dice composti dallo stesso Vivaldi, che preludono ad ogni Stagione, descrivendo a parole ciò che poi sarà la musica ad esprimere.

Un omaggio dovuto, e non solo per la ricorrenza: l’esecuzione delle Stagioni è anche un modo per riaffermare, in un contesto locale dal respiro internazionale, la centralità di un linguaggio che, a distanza di tre secoli, continua a parlare con voce limpida e vibrante al pubblico contemporaneo.

CREDITI – Il Festival è sostenuto da Fondazione CRAL, Fondazione CRT, Comune di Alessandria, Diocesi di Tortona, sponsor privati, e gode del patrocinio di Ministero della Cultura, Regione Piemonte, Provincia di Alessandria, Comuni di Oviglio, Ponzano Monferrato, Montacuto, San Sebastiano Curone, Diocesi di Alessandria e Casale Monferrato.