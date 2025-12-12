Natale sostenibile col Gruppo ACOS: a Gavi il 14 dicembre laboratori creativi gratuiti per bambini

Il Gruppo ACOS promuove una speciale iniziativa natalizia aperta a bambini di tutte le età: un laboratorio gratuito che si terrà domenica 14 dicembre, dalle 15.30 alle 18.30, presso i nuovi uffici di ACOS Energia di Gavi, in via Roma 20. L’attività prevede la realizzazione di una lanterna di Natale luminosa, costruita utilizzando materiali di recupero e dotata di un piccolo pannello solare. Ogni bambino porterà a casa la propria creazione: un oggetto simbolico, frutto di manualità, creatività e attenzione all’ambiente.

Il laboratorio, condotto dall’artista Sonia Delponte, esperta in didattica ambientale e riuso creativo, è pensato per promuovere la sostenibilità e sensibilizzare i più giovani ai valori dell’economia circolare, da sempre al centro dell’impegno del Gruppo ACOS. Un gesto semplice per un messaggio importante: il Gruppo ACOS rinnova così il proprio impegno verso il territorio, aprendo le porte dei nuovi uffici di Gavi e offrendo un’occasione di incontro, formazione e divertimento in vista del Natale. Un’attività che unisce educazione ambientale e vicinanza alla comunità.

Partecipazione gratuita, necessaria la prenotazione.

Per iscriversi: Stella – 350 8345500; Carla – 335 1808887