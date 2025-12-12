Volley femminile, Acrobatica domani ad Aosta con voglia di riscatto. Domenica la festa con gli auguri

C’è grande voglia di riscatto in casa Acrobatica: domani, sabato 13 dicembre, alle ore 17 al Peila-Pressendo di Aosta, le ragazze di Bruno Napolitano affronteranno il Cogne Volley, 8° in classifica con 13 punti (4 vinte e 5 perse), che nell’ultimo turno hanno espugnato 3-0 il campo di Issa Novara.

L’Acrobatica ha diversi problemi fisici, ma la partita appare molto importante dopo 3 sconfitte di fila: una vittoria consentirebbe di rimanere nelle zone nobili della classifica. Il presidente Andrea La Rosa stimola così la squadra: “Dobbiamo prepararci con impegno e serenità, poi domenica sarà un bel momento di festa per tutta la società. Farci gli auguri con una vittoria sarebbe importante“.

Maurizia Cacciatori

LA FESTA – Domenica 14 dicembre, alle 20.30 all’Auditorium ‘San Baudolino’ del Quartiere Cristo (via Bonardi), saranno ospiti 2 stelle della pallavolo che hanno scritto pagine importanti: Stefania Sansonna e Maurizia Cacciatori, invitate alla Festa dell’Alessandria Volley. Il titolo dell’evento è “Le squadre Vincenti non nascono mai per caso”.

L’Alessandria Volley, fondata nel 2016 con la fusione tra Avbc, Pgs Vela e Quattrovalli, in questi anni ha raggiunto obiettivi importanti, con vittorie in diversi campionati. Il 2026 sarà un anno ricco di eventi per festeggiare i 10 anni di fondazione.

Alla serata parteciperanno tutte le atlete con le famiglie. Alle 20,30 si aprirà con il “Cervellone del Volley”, gioco a quiz condotto da Angelo Cattaneo, dj set con Angelino. Alle 21,30 incontro con le Campionesse del Volley, poi l’arrivo di Babbo Natale. Per chi non sarà presente, l’evento sarà in diretta sulla pagina Facebook dell’Alessandria Volley. Presenta la giornalista Mimma Caligaris.

Stefania Sansonna