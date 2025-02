‘Festa del gatto’, domenica 16 febbraio al ‘Gattile Comunale’ di Alessandria

In occasione della Giornata Nazionale del Gatto (17 febbraio), Alessandria renderà omaggio a questo felino con l’apertura straordinaria del Gattile Comunale Sanitario (viale Teresa Michel 48), domenica 16 febbraio dalle 10.30 alle 17.

Nel corso della giornata i volontari ATA, insieme all’Assessore Roberta Cazzulo, distribuiranno ai 280 Tutor di colonia un abbondante quantitativo di cibo acquistato dall’Amministrazione Comunale, affinché provvedano al sostentamento dei gatti di 278 colonie feline.

Per ritirare la scorta di cibo loro riservata, i Tutor dovranno consegnare il questionario di “Censimento Colonia felina”, importante strumento utile programmare la sterilizzazione. Quanti non saranno presenti, potranno ritirare il cibo nei giorni successivi, sempre al Gattile, fino a sabato 22 febbraio, dalle 10 alle 11.45, portando con sé lettera e modulo compilato. In alternativa possono contattare l’Ufficio Tutela Animali: telefono 0131-515249 – e-mail [email protected]