Spigno Monferrato: domani sera c’è ‘Volare in frac-Domenico Modugno tra musica e teatro’

ReteTeatri, nell’ambito della rassegna Teatro nelle Valli Bormida, porta in scena lo spettacolo “VOLARE IN FRAC – Domenico Modugno tra musica e teatro”. Venerdì 29 novembre alle ore 21 presso il Teatro Comunale Franco Vasconi di Spigno Monferrato (corso Roma 120).

A 30 anni dalla sua scomparsa, emozionante viaggio attraverso la vita e l’opera di uno dei più grandi artisti italiani, Domenico Modugno, che rivoluzionò la musica e il teatro del nostro Paese. Lo spettacolo intreccia musica, teatro e danza, offrendo al pubblico una serata di grande intensità artistica e culturale. In scena, Paolo La Farina e Danila Solero, interpretano alcuni testi tratti da famose opere che Modugno ha reso capisaldi della storia del teatro, accompagnati dalle straordinarie interpretazioni canore dei successi più famosi che tutti conosciamo e che sono rimasti nel patrimonio culturale di tutti, con Alessandra Sini, Marino Conterno e Riccardo Caffa. Le coreografie sono affidate a Natascia Poggio.

“Volare in frac” racconta l’artista e l’uomo, immergendo lo spettatore in una dimensione unica fatta di musica, poesia e performance.

Biglietto intero 15€ – ridotto 13€ – Acquisto online: https://www.mailticket.it/manifestazione/2P40/volare-in-frac

Info e prenotazioni: 389-0576711- [email protected]

BLACK FRIDAY: a tutti i presenti allo spettacolo verrà offerto un biglietto omaggio per lo spettacolo del 18 dicembre a Spigno “C’E’ QUALCOSA NELL’ARIA – Gli allegri spiriti di Natale”.

La stagione Teatro nelle Valli Bormida è realizzata in collaborazione con Piemonte dal Vivo nell’ambito del progetto Corto Circuito e con il sostegno della Banca CR Asti. www.rete-teatri.it – www.teatronellevallibrmida.it