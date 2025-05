ACI Alessandria al kartodromo di Bosco per spiegare la sicurezza ai ragazzini

Dopo il successo della prima giornata, mercoledì 14 maggio si è svolto il 2° appuntamento di “Campioni della sicurezza…in pista!” presso la Pista Kart Bosco di Bosco Marengo. L’iniziativa, promossa da ACI Alessandria, ha confermato il suo valore educativo e sociale, coinvolgendo nuovamente i giovani studenti in un’esperienza unica di apprendimento attivo dedicata alla sicurezza stradale e alla mobilità consapevole.

Anche questa giornata ha visto la partecipazione entusiasta degli alunni delle classi quarte e quinte dell’Istituto “Galileo Galilei” di Alessandria, accompagnati dagli insegnanti per partecipare a teoria e pratica alla guida di un vero kart a motore, con il consueto supporto di ufficiali di gara e personale ACI. Ha partecipato anche Croce Rossa Italiana i cui volontari hanno realizzato un momento dedicato alla cultura della prevenzione e al primo soccorso, contribuendo in modo determinante a sensibilizzare i più piccoli su temi fondamentali come comportamenti responsabili e della solidarietà nell’emergenza.

Ed era di nuovo presente anche Lorenzo Sammartano, giovane talento alessandrino del karting e poco più grande dei partecipanti, che ha affiancato il team ACI nelle attività teoriche e pratiche, mettendo la sua esperienza al servizio dei ragazzi con grande passione e generosità: è stato proprio lui a rendere possibile l’inclusione dei bambini con disabilità, grazie all’utilizzo di un kart biposto messo a disposizione dalla pista. ​

CREDITI – Oltre all’impegno di ACI Alessandria, in collaborazione con Pista Kart Bosco e concessionaria GrandiAuto (main sponsor), le giornate avranno il patrocinio di Comune di Bosco Marengo, Comune di Alessandria e Provincia di Alessandria, riconoscimenti che sottolineano il valore educativo e sociale dell’iniziativa. Ci sarà il supporto prezioso della Croce Rossa Italiana e di AMAG, al fianco dell’evento con il trasporto degli studenti.