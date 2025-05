‘Green week’ al Giardino Botanico di Alessandria, da venerdì 30 maggio a domenica 1° giugno

Al Giardino Botanico ‘Dina Bellotti’ di via Monteverde ci saranno 3 giornate, da venerdì 30 maggio sino a domenica 1° giugno, per celebrare l’Alessandria Green Week 2025 con interessanti proposte di qualità e tante attività per approfondire i temi dell’ambiente e della natura, nonché scoprire le ricchezze botaniche, etologiche e naturalistiche del Giardino Botanico. Naturalmente, ci saranno anche conferenze, spettacoli, musica e tanto divertimento per i più piccoli. INGRESSO GRATUITO.

ORARI – Venerdì 9-12.30 / 21-24; sabato 9-12.30 / 15-19 / 21-24; domenica 9-20.

La bellezza del Giardino Botanico con i suoi colori, profumi e con i suoi effetti positivi e rilassanti saprà essere accogliente e coinvolgente, i visitatori potranno godere liberamente tutto ciò che questa bella realtà cittadina offre, anche in orario serale il venerdì e il sabato. Il personale del Giardino Botanico e i volontari dell’Associazione RNA Natura Ragazzi saranno a disposizione per fornire ogni informazione.