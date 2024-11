Ecco il calendario 2025 di CIA Alessandria sulle Fattorie Didattiche

È in distribuzione negli uffici Cia del territorio il calendario associativo 2025 Cia Alessandria, dedicato alle Fattorie Didattiche. Il tema valorizza le le aziende agricole che hanno deciso di accompagnare i visitatori, adulti e bambini, lungo un itinerario didattico prescelto – anche tramite laboratori – e trasmettere loro l’esperienza che vivono quotidianamente in agricoltura.

Le Fattorie Didattiche diffondono la conoscenza delle attività agricole, del ciclo degli alimenti, della vita animale e vegetale, del mestiere e del ruolo sociale dell’agricoltore, permettendo di educare al consumo consapevole e al rispetto dell’ambiente.

Le Fattorie Didattiche sono aziende agricole iscritte all’Albo regionale delle Fattorie Didattiche del Piemonte, opportunamente attrezzate e preparate per accogliere scolaresche, gruppi, famiglie e tutti coloro che intendono approfondire la conoscenza del mondo rurale.

Il calendario, a cura di Genny Notarianni – Ufficio stampa Cia Alessandria, ritrae, attraverso l’obiettivo del fotografo Massimiliano Navarria, dodici soci Cia che svolgono questo tipo di attività: ‘Il Pastore Transumante’, Sarezzano; ‘I Moie Fattoria Didattica’, Acqui Terme; ‘Fattoria Didattica Olivazzi‘, Quattordio; ‘Poggio del Nonno‘, Casasco; ‘Il Branco‘, Sarezzano; ‘Cascina Gaia, Valenza; ‘Castello di Tassarolo’, Tassarolo; ‘Ca’ Bensi‘, Tagliolo Monferrato; ‘Cascina Lunguria‘, Capriata d’Orba; ‘Valli Unite’, Costa Vescovato; ‘Fattoria Didattica Il Campasso’, Strevi; ‘Andrea Bajardi/Raglio di Luna’, Sezzadio.