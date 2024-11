Ad Alessandria, domenica 24 novembre, il grande evento gratuito della subacquea inclusiva

Appuntamento alla piscina della Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato. Oltre 25 le persone disabili che si tufferanno in acqua per le prove di nuoto, snorkeling e subacquea

Dopodomani, domenica 24 novembre, sarà ad Alessandria l’iniziativa Subacquea Zero Barriere HSA, attiva da diversi anni in Italia e all’estero. Tanta la voglia di esserci e di tuffarsi in un incontro speciale che mette al centro la persona, con le abilità di ognuno di vivere i piaceri e le emozioni che la pratica delle attività acquatiche e subacquee possono dare: oltre 25 persone con disabilità si tufferanno in acqua per le prove di nuoto, snorkeling e subacquea.

In una modalità gioiosa, ricreativa, nuova, divertente e lontana da qualsiasi forma di competizione, i disabili lasceranno a bordo vasca i condizionamenti, la carrozzina e, sottratti alla gravità come gli astronauti, voleranno senza peso sott’acqua.

Per prendere parte alle prove gratuite d’immersione per persone disabili e prenotare la presenza ad Alessandria, contattare il coordinatore Gianfranco Lenti, HSA Italia tel. 338-7656606 e Beppe Bianchi, HSA Alessandria tel. 334-7106121.

info@hsaitalia – www.hsaitalia.it

Crediti

L’evento ad Alessandria è reso possibile dalla presenza dello staff istruttori e guide delle scuole HSA: Nato Scuba Diving Club, Onda Sub, Sub Novara Laghi, Passione D’Amare, Scuba Project, Diver Ability, Ingaunia Aqua Diving, e dalla collaborazione delle associazioni Il Sole Dentro, Luminas e Centro Down, provenienti da Alessandria, Borgomanero, Casale Monferrato, Ivrea, Novara, Novi Ligure, Orta San Giulio, Torino, Tortona e Valenza.

L’evento ha il patrocinio del Ministero del Turismo, di NADD Global Diving Agency e di ANASEND – Associazione Nazionale Attività Subacquee e Natatorie per Disabili ETS. Un grande ringraziamento va a tutti i partecipanti e sostenitori per il supporto e al personale della direzione della Scuola Allievi Agenti della Polizia di Alessandria e al loro Comandante, dottoressa Elena Gola, per l’accoglienza, la collaborazione e la disponibilità del loro centro sportivo in corso Acqui.