CSE: il 25 novembre inaugurazione di 2 panchine per vittime di femminicidio e morti sul lavoro

Il Dipartimento Giovani della CSE-Confederazione Indipendenti Sindacati Europei Regione Piemonte,

rappresentato da Alessandro Campanino, e il Dipartimento Pari Opportunità CSE Regione Piemonte, in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle Donne ed in ricordo della continua strage di vittime sul lavoro, lunedì 25 novembre alle 15:30 inaugurerà l’adozione di due panchine ad Alessandria, Giardini di Viale della Repubblica, nei pressi della Statua di Andrea Vochieri.



La prima panchina sarà ROSSA, in contrasto alla violenza sulle donne che ha visto nei primi 9 mesi del

2024 ben 32 femminicidi accertati, nel silenzio assordante di tutti. La seconda panchina sarà BIANCA, in contrasto alle morti sul lavoro attestate a 776 decessi nei primi 9 mesi 2024.

Così i rappresentanti sindacali: “Abbiamo voluto lasciare questo gesto concreto per la cittadinanza

alessandrina per far ricordare a tutte e tutti questi grandi temi irrisolti della nostra Repubblica italiana”.