31 bambini in viaggio da Gaza verso l’Italia per essere curati

Ago 13, 2025


ROMA (ITALPRESS) – Raggiungeranno l’Italia in tarda serata i tre aerei C130J dell’Aeronautica Militare con a bordo 31 bambini provenienti dalla Striscia di Gaza che, accompagnati dai loro familiari, verranno accolti nelle strutture ospedaliere dove riceveranno assistenza sanitaria e cure mediche specialistiche. L’operazione è stata resa possibile grazie al coordinamento della Presidenza del Consiglio e alla sinergia tra il ministero della Difesa, il ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il ministero dell’Interno, il ministero della Salute, il dipartimento della Protezione Civile, in collaborazione con l’OMS, il Meccanismo Europeo di Protezione Civile e le aziende sanitarie coinvolte.

(Fonte video: Ministero della Difesa)

