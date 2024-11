TORINO (ITALPRESS) – “I Comuni hanno contribuito in modo significativo ai risultati che abbiamo raggiunto finora sul Pnrr. Sono i soggetti attuatori per interventi che ammontano complessivamente a 40 miliardi di euro”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in videocollegamento con l’Assemblea Anci riunita a Torino.

sat/gsl (Fonte video: Palazzo Chigi)