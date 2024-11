Novi Ligure: nel fine settimana in Biblioteca il 70° del pallone-sonda G-Stack in città

Il Comune di Novi Ligure, la Fondazione Acos per la Cultura, Spazio alla Conoscenza e la Biblioteca Civica organizzano per venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 novembre una serie di eventi commemorativi per celebrare il 70° anniversario del lancio del pallone sonda G-Stack, esperimento pionieristico che segnò la storia della ricerca scientifica italiana e internazionale. Tutti gli eventi si svolgeranno presso il Centro Comunale di Cultura Gianfrancesco Capurro – Biblioteca Civica di Novi Ligure, in Via Guglielmo Marconi 66. L’ingresso è gratuito.

Il G-Stack, lanciato il 4 e 12 ottobre 1954 dall’aeroporto Mossi di Novi Ligure, rappresentò un importante traguardo nella fisica delle particelle, raggiungendo la quota straordinaria di 30.000 metri grazie alla collaborazione delle università di Milano, Padova e Bristol.





Il programma

VENERDì 8 NOVEMBRE – Conferenza “Dal G-Stack alle Stelle” in doppia sessione: ore 11:30 per le scuole; ore 18 per la cittadinanza. Relatori Guido Trespioli e Paolo Navone, moderati dal giornalista de La Stampa Antonio Lo Campo.



VENERDì 8 SABATO 9, DOMENICA 10 NOVEMBRE – Mostra “Memorabilie”, dedicata all’Ing. Luigi Bussolino, visitabile dalle ore 10 (le 11 venerdì).

In mostra modelli in scala, attrezzature utilizzate nelle missioni “Near Space” in Stratosfera, documentazione originale, fotografie e curiosità storiche.

Contatti: Ufficio stampa Fondazione ACOS c/o Gruppo ACOS

