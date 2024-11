‘Dolcissimarte 2024’, la felicità ha il sapore di un pasticcino: 8-10 novembre a Torino

Tre giorni per scoprire l’arte dolciaria piemontese tra pasticceri nelle vetrine, pasticcini sui tram e gelatieri creativi. Tornano le Dolcissime Ape Car. Per la prima volta aderiscono gallerie d’arte e i grandi brand della moda. Dunque Torino si conferma capitale dell’eleganza pasticcera, celebrando l’eccellenza dell’arte dolciaria con la terza edizione di DOLCISSIMArte, la rassegna della pasticcera piemontese, dall’8 al 10 novembre. Un evento che arricchisce l’offerta culturale cittadina, tra la vivace settimana dell’arte contemporanea e le ATP Nitto Finals di tennis. Programma completo su dolcissimarte.it

PASTICCERI IN VETRINA

Venerdì 8 e sabato 9 novembre i Maestri Pasticceri piemontesi trasformeranno 13 vetrine dei negozi del centro in veri e propri laboratori dolciari con dimostrazioni dal vivo, show pastry e degustazioni per il pubblico. Un’esperienza unica per vivere la pasticceria da vicino e apprezzare la maestria di professionisti che, con passione e dedizione, danno vita ad un’arte dal linguaggio universale.

Alla presentazione di ieri mattina presso il Museo Nazionale del Risorgimento Italiano hanno partecipato 2 pasticcerie alessandrine: Zoccola 1820 con ‘Hawaiana’ e Pasquali con ‘Incontro di bacio’.

‘Incontro di bacio, pasticceria Pasquali