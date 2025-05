ROMA (ITALPRESS) – L’importanza della diagnosi precoce e l’avvio al trattamento più adeguato per il lupus, una malattia autoimmune cronica che colpisce prevalentemente donne giovani. E’ quanto evidenziato, nella Sala Stampa di Palazzo Montecitorio, in occasione della presentazione del documento strategico “Rimuovere le barriere: un nuovo approccio per il Lupus Eritematoso Sistemico”, realizzato con il contributo non condizionante di AstraZeneca Italia.

