Musica: ecco il nuovo singolo della band milanese Fake, dal titolo “Amore Spazio Tempo”

“Amore Spazio Tempo” è il nuovo singolo della band milanese Fake, un brano scritto con Francesco Ciccotti, che racconta di quel momento in cui si sente il bisogno di essere travolti da un’emozione fuori dallo spazio e dal tempo. “Come aver bisogno di togliersi di dosso quella sensazione di oppressione che assomiglia molto a ritrovarsi ad agosto con un maglione di lana due taglie più piccolo”.

Mixata e masterizzata da Luca Cherchi presso il Waves Music Studio di Genova, la canzone, già disponibile nei principali store digitali, è stata presentata il 2 settembre a Biassono (MB), in occasione dell’apertura del Gran Premio di Monza. Gli arrangiamenti sono a cura di Luca Cherchi e Francesco Torre.

Spotify: https://open.spotify.com/album/3vc7i1vyHAVC7MxLIu79LH

Biografia

I componenti sono 3: Luca Ferrara, Mattia Missaglia e Fabrizio Bolpagni, proveniente da storie diverse. Il nome della band, FAKE, inizialmente destò alcune perplessità per il rischio di fraintendimento, ma in poco tempo si trasformò nel marchio che ognuno di loro sente sulla pelle: “Più una persona è vera e sincera, più rischia di sembrare falsa proprio perché nessuno è più abituato alla verità”.

La loro musica è l’insieme di una triade di mondi differenti. I gusti dei ragazzi si shakerano come un cocktail attuale, da bere in spiaggia d’estate o in una baita d’inverno. Tre i singoli usciti nel 2020: “Così”, “Dillo”, “L’infinito parte da zero” che, sommando le views di Facebook e YouTube, totalizzano circa 2 milioni. Inoltre “Dillo” è stato scelto per la campagna pubblicitaria SUSUNA, in onda a luglio e agosto 2020 su reti Mediaset. “

Ad aprile 2021 su Spotify uscì il 4° singolo “La vita tranne te”. Il 5° singolo, “Mi guardo Lol”, fu pubblicato il 16 luglio 2021, è un brano molto allegro col testo molto attuale. Aprirono il concerto di Max Gazzè ad agosto ’20 e quello di Colapesce/Dimartino a settembre ’21.

Nell’ambito del Christmas Contest 2021 andarono in finale col brano “I miei regali” e si esibirono al Concerto di Natale in Vaticano (24 e 25 dicembre, Canale 5), venendo ricevuti da Papa Francesco. Nel 2022 il singolo “Solo dentro il ghiaccio”, fu trasmesso per 2 mesi in radio, restando 4 settimane di fila al 1° posto delle classifiche emergenti. Questo brano diede un’identità diversa ai FAKE, consolidata da “Resterei a digiuno”. Su Spotify, dove vantano circa 1.000.000 di streams, si trovano anche i brani “L’inferno dentro al paradiso”, “Parti o Resti” e “Da farfalla a falena”.