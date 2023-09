Musica: Ciuri torna ad emozionare sulle note di “Scacco Matto”. Da venerdì 8 nei digital store

Il talentuoso artista Ciuri (al secolo Ivan Rizzo) torna col nuovo singolo “Scacco matto”. Il brano, pubblicato per l’etichetta Rumori Digitali di Giuseppe Fisicaro, è prodotto da Andrea di Pierdomenico e disponibile da venerdì 8 settembre in tutte le piattaforme digitali.

Con “Scacco matto” Ciuri canta il suo punto di vista sull’amore, ricordandoci come alle volte “l’amore non si sceglie, capita che ti prende e ti porta a ballare con le stelle”.

Biografia

Ciuri è cresciuto in un piccolo paese in provincia di Palermo. Fin da subito mostrò interesse per la musica e lo spettacolo studiando danza, canto e partecipando a Contest ed eventi sparsi per la Sicilia. Una volta maggiorenne, volò a Milano per frequentare il CPM di Franco Mussida, dove si immerse completamente nella musica e prese la laurea nella disciplina del canto. Grazie a questa esperienza di studio, si esibì per 3 anni di fila nella rassegna Estate Sforzesca e in tanti eventi privati.

Gli anni milanesi sono stati un momento di rinascita e, ad appena 23 anni, iniziò a raccontare la sua vita attraverso le canzoni. Il 2022 è stato un anno importante per Ciuri, per la concretizzazione di un progetto: l’incontro con Emanuela Mereu che, creando un apposito team, lavorò sul suo stile, una musica pop che integra più generi. Il 30 giugno scorso pubblicò il 1° singolo dal titolo “Se ti dico No”, con un beat ‘pop house’ caratterizzato da un drop che strizza l’occhio all’oriente. L’ 8 settembre arriverà il nuovo inedito “Scacco Matto”.