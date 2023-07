Tornano attive dall’11 settembre le linee ferroviarie Casale Monferrato-Mortara e Asti-Alba

Buone notizie per chi viaggia in treno. Grazie a un investimento aggiuntivo di 6 milioni di euro, la Regione Piemonte ha inserito nel nuovo contratto di servizio con Trenitalia la riapertura di 2 linee ferroviarie sulle quali il servizio era stato chiuso nel 2012: si tratta della Asti-Alba e della Casale Monferrato-Mortara.

Su queste 2 linee torneranno, dall’11 settembre, i treni quotidiani a servizio di viaggiatori e pendolari. I nuovi orari sono pubblicati sull’orario estivo di Trenitalia e affissi nelle stazioni.

Le novità

La linea Casale Monferrato-Mortara (29 km) avrà 7 coppie di treni per 14 corse giornaliere, dal lunedì al venerdì, con fermata intermedia a Candia Lomellina.

La Asti-Alba (34 km) avrà 6 coppie di treni dal lunedì al venerdì, per un totale di 12 corse giornaliere, con fermate a Isola d’Asti, Motta di Costigliole, Castagnole Lanze e Neive.

Le parole

“Dopo 11 anni tornano i treni su queste linee: nel 2012 il servizio fu sospeso dall’Amministrazione di allora su 13 linee minori e oggi noi invertiamo la tendenza, riaprendone due. E’ un primo passo per il ripristino delle ferrovie dismesse, credendo nel trasporto pubblico, in particolare in quello ferroviario” ha spiegato il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio.