Alecomics 2023: in Cittadella il 2 e 3 settembre

L’universo dei fumetti e dell’intrattenimento è ricco di creatività, immaginazione e avventure straordinarie.

ALEcomics 2023, in Cittadella ad Alessandria, sabato 2 (ore 13-18) e domenica 3 settembre (ore 11-18) gioca un ruolo fondamentale nel riunire appassionati, creatori e artisti per celebrare questa forma d’arte unica e coinvolgente. Il festival si è rapidamente guadagnato una reputazione come uno dei momenti più attesi dell’anno per gli amanti dei fumetti del Nord Italia, offrendo un’esperienza eccezionale che abbraccia una vasta gamma di interessi e gusti.

L’evento

ALEcomics ha radici profonde nella passione condivisa per i fumetti, i manga, i giochi di ruolo, i videogiochi, la musica giapponese e coreana e tutto ciò che riguarda la cultura geek e nerd. Ciò che è iniziato come un modesto raduno di appassionati è cresciuto nel corso degli anni fino a diventare un evento di grande portata, attirando visitatori da ogni angolo del Paese.

e tutto ciò che riguarda la cultura geek e nerd. Ciò che è iniziato come un modesto raduno di appassionati è cresciuto nel corso degli anni fino a diventare un evento di grande portata, attirando visitatori da ogni angolo del Paese. L’AREA COMICS ospiterà la Mostra mercato con rivenditori, case editrici e scuole del fumetto, conferenze e presentazioni di novità editoriali e autoproduzioni, sessioni di disegno ed autografi con autori affermati ed emergenti.

con rivenditori, case editrici e scuole del fumetto, conferenze e presentazioni di novità editoriali e autoproduzioni, sessioni di disegno ed autografi con autori affermati ed emergenti. L’AREA GAMES ospiterà stand di gadgets e merchandising , intrattenimenti ludici con postazioni videogames e retro-games, tornei competitivi, giochi da tavolo e di ruolo, panel ed incontri con ideatori di giochi, meet & greet con influencers e creators.

, intrattenimenti ludici con postazioni videogames e retro-games, tornei competitivi, giochi da tavolo e di ruolo, panel ed incontri con ideatori di giochi, meet & greet con influencers e creators. L’AREA COSPLAY ospiterà raduni e sfilate, contest a premi, esibizioni e spettacoli dal vivo, laboratori e incontri con cosplayer di fama internazionale.

dal vivo, laboratori e incontri con cosplayer di fama internazionale. L’AREA LIVE ospiterà il palco con spettacoli ed intrattenimenti , concerti ed esibizioni di grandi artisti, stand-up comedy, flash mob, danza, escape room, doppiatori di film, serie TV e prodotti di animazione, attori del piccolo e grande schermo.