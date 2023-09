Previsioni del tempo

Cari lettori ben ritrovati. Vediamo nel dettaglio il tempo che ci attenderà nei prossimi giorni.

Venerdì 1 settembre – Cielo poco o parzialmente nuvoloso al mattino, con locali addensamenti sulle zone

pedemontane e alpine durante le prime ore della giornata. Tendenza a maggior nuvolosità nel pomeriggio,

qualche debole piovasco sarà possibile sui rilievi alpini, in particolare quelle occidentali. Temperature che

saranno in leggero aumento specie nei valori massimi, minime stazionarie e saranno comprese tra i 15/17º

le minime e tra i 26/28º le massime. Ventilazione debole o localmente moderati sulle Alpi.

Sabato 2 settembre – Cielo in prevalenza coperto al mattino, con maggiori addensamenti sui settori

pianeggianti occidentali. Meno consistenti a sud est, schiarite più ampie nel pomeriggio. Precipitazioni

deboli e a tratti sparse lungo i settori pedemontani, occasionalmente sino alle vicine pianure in nottata.

Fenomeni in esaurimento nel pomeriggio. Ventilazione debole variabile da sud ovest, temperature in

generale aumento e saranno comprese tra i 17/18º le minime, e tra i 27/29º le massime.

Domenica 3 settembre – Cieli sereni o al più velati specie sui settori settentrionali. Precipitazioni

generalmente assenti, salvo locali piovaschi sulle Alpi. Ventilazione debole settentrionale sulle Alpi, calmi o

deboli prevalentemente da sud in pianura. Temperature in aumento specie i valori massimi.

Prossima settimana – Il mese di settembre esordirà con il bel tempo, le temperature si porteranno oltre la media stagionale di circa 4/6º, quindi aspettiamoci giornate calde. Caldo che però sarà senza eccessi e

soprattutto le minime rimarranno piuttosto “basse” con più fresco la sera e nelle prime ore della giornata.

Insomma come di consueto settembre mostrerà ancora il suo lato estivo almeno nella prima parte.

Manuel Atzori