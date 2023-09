Stasera alle 21 a Castellazzo, alla Fondazione Longo, lo spettacolo “Alfonsina Corridora”

Stasera, venerdì 1° settembre, alla Fondazione Luigi Longo (via Baudolino Giraudi 421- Castellazzo Bormida), per la rassegna “E a un certo punto il rosso cambiò colore”, andrà in scena lo spettacolo “Alfonsina Corridora” con Giulia Maria Campioli e i Tupamaros, che prima dello spettacolo dialogheranno con la giornalista Mimma Caligaris. Inizio ore 21, ingresso libero.

Navigazione articoli