Il giovanissimo Lupo, classe 2004, pseudonimo di Lorenzo Lupo, è uscito con un nuovo brano e un videoclip, che vedono la partecipazione di una figura iconica della musica: Bobby Solo.

La collaborazione tra il grande cantante e Lupo stabilisce una declinazione senza tempo del genere country che in questo brano, scritto con il maestro Luca Sala, trova agio ed espressione.

La canzone

Il giovane artista pugliese e Bobby Solo presentano un brano che è una vera e propria fusione di stili e ritmo: un dialogo fra i due sul tema “amore” in cui sul binario dei sentimenti sfrecciano ricordi, rimpianti, speranze. Da notare un’autocitazione di Bobby Solo della sua celeberrima “Una lacrima sul viso” presa in prestito come metafora al condizionale per sottolineare la lucentezza dell’innamoramento.

Lupo feat. Bobby Solo – “Finché ce n’è”, sotto l’etichetta Il Branco Publishing Srl e prodotto da Sabatino ed Antonio Salvati, è in streaming, nei principali digital store e su YouTube con il suo relativo videoclip.

Il commento

Così Lorenzo Lupo, nato il 2 febbraio 2004 a Gallipoli e residente in provincia di Lecce: “Per me è un onore legare il mio nome a quello di Bobby Solo, che fra l’altro mi ha dato delle indicazioni puntuali su come costruire al meglio questo brano”.

