Alessandria e San Donato Tavarnelle hanno chiuso sull’1-1, marcando 1 punto a testa in classifica e lasciando le cose come stavano.

Per entrambe zona playout, 26 punti per i toscani e 25 per i grigi, salvezza tutta da giocare nelle 11 giornate che restano. Buona la prestazione dei toscani che hanno mostrato di valere quanto i grigi.

La sfida

Per motivi difficili da capire, il tecnico Rebuffi ha cambiato modulo presentando il 3-5-2 di inizio stagione che produsse solo sconfitte. E infatti primo tempo dei grigi è stato passivo e disastroso, con prestazioni sotto la sufficienza, portiere escluso.

Nella ripresa 4 cambi nel primo quarto d’ora, ritorno al 4-2-3-1 e rinuncia a 2 Under in campo (3 invece di 5): altro piglio, altro spirito, altra qualità. Raggiunto il pari l’Alessandria ha provato anche a vincerla, ma ha rischiato pure di perderla. Giusto il pareggio finale.

Gli episodi

4′ – angolo Alessandria, mischia in area, tripla conclusione respinta dalla difesa.

5′ – palla dentro per Ubaldi, il difensore Baldi sbaglia tutto e l'attaccante infila l'angolo sinistro in diagonale, 0-1.

– palla dentro per il difensore Baldi sbaglia tutto e l’attaccante infila l’angolo sinistro in diagonale, . 33′ – tiro-cross di Siniega, parata di Liverani.

46′ – destro di Nichetti parato da Cardelli.

47′ – Galeandro entra in area da destra, diagonale che sfiora il palo.

58′ – il portiere grigio Liverani evita lo 0-2 prima con una grande uscita su Russo, poi con la parata su Ubaldi.

68′ – cross di Sini, testa di Cori sul palo, tap-in di Galeandro a porta vuota, 1-1.

– cross di Sini, testa di Cori sul palo, tap-in di a porta vuota, . 70′ – sinistro di Lamesta , centrale.

– sinistro di , centrale. 71′ – incredibile parata di Cardelli su colpo di testa di Checchi.

73′ – gran destro di Russo, la parabola sfiora la traversa.

83′ – tiro-cross di Rota, parato da Cardelli.

– tiro-cross di , parato da Cardelli. 90′ – sinistro velenoso di Galligani, parata di Liverani.