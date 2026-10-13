Fondazione CRAL: 70.000 euro per il Complesso Monumentale Santa Croce di Boscomarengo

Un contributo di 70.000 euro al comune di Bosco Marengo per interventi di manutenzione del Complesso Monumentale di Santa Croce, recuperando e mettendo in sicurezza l’avancorpo voltato di accesso al cortile interno e al locale deposito del museo, oggi in condizioni di forte degrado.

Il consiglio di amministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, guidato da Paolo Arrobbio, ha dato dunque seguito alla richiesta del comune di Bosco, e il presidente Arrobbio commenta così: “Il complesso monumentale di Santa Croce è un patrimonio artistico e culturale dell’intero paese, non solo del comune di Bosco o della nostra provincia. Ci è stato chiesto un contributo per poter recuperare uno spazio architettonico significativo, coevo alla fondazione del convento, che rappresenta l’unico accesso carrabile al deposito museale, utilizzato per il trasporto di opere, attrezzature e materiali necessari alla gestione ordinaria e straordinaria della struttura. L’intervento è urgente e strategico per garantire la piena operatività del sito, migliorando la sicurezza complessiva del complesso e ripristinando una via di fuga antincendio. Per questo il cda della nostra Fondazione, all’unanimità, ha ritenuto di accogliere la richiesta del comune di Bosco Marengo finanziando l’intervento”.

Paolo Arrobbio, presidente Fondazione CRAL