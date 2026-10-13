Sagome del vignettista ‘BORT’ sulla rotonda di Spalto Gamondio come installazione permanente

La Città di Alessandria rende omaggio a uno dei suoi concittadini più illustri e amati: in occasione delle celebrazioni per il centenario dalla nascita del celebre vignettista Mario Bortolato, in arte “BORT”, le sagome di “Teo” e di altri due celebri “Omini” sono state collocate, in maniera permanente, all’interno della rotonda di Spalto Gamondio.

Mario Bortolato circondato dai suoi personaggi

L’installazione rappresenta il naturale proseguimento del percorso avviato con la mostra “Il secolo di BORT” alle Sale d’Arte di via Machiavelli 13, terminata domenica 4 ottobre dopo un mese di apertura. Con la collocazione permanente delle sagome, dunque, una parte della mostra esce dalle Sale d’Arte ed entra stabilmente nella Città e i personaggi di BORT diventano parte dell’arredo urbano di Alessandria, quale elemento di memoria e riconoscibilità.

LE PAROLE – Così il sindaco Giorgio Abonante: “Con questo gesto intendiamo consegnare alle future generazioni il ricordo di un artista straordinario che ha portato il nome di Alessandria in tutta Italia. Gli ‘Omini’ di BORT sono un patrimonio di simpatia e intelligenza: vederli oggi accogliere chi arriva in Città significa celebrare la nostra identità, mantenendo vivo il legame affettivo che Mario Bortolato rifletteva nelle sue vignette”.

Il sindaco con Marina e Paolo Bortolato