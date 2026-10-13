Attualità Alessandrina Cultura & Eventi IN EVIDENZA

Sagome del vignettista ‘BORT’ sulla rotonda di Spalto Gamondio come installazione permanente

DiRaimondo Bovone

Ott 13, 2026 , , , , ,
I figli di Bort, Paolo e Marina, col sindaco Abonante. Sullo sfondo le sagome della rotonda

La Città di Alessandria rende omaggio a uno dei suoi concittadini più illustri e amati: in occasione delle celebrazioni per il centenario dalla nascita del celebre vignettista Mario Bortolato, in arte “BORT”, le sagome di “Teo” e di altri due celebri “Omini” sono state collocate, in maniera permanente, all’interno della rotonda di Spalto Gamondio.

Mario Bortolato circondato dai suoi personaggi

L’installazione rappresenta il naturale proseguimento del percorso avviato con la mostra “Il secolo di BORT” alle Sale d’Arte di via Machiavelli 13, terminata domenica 4 ottobre dopo un mese di apertura. Con la collocazione permanente delle sagome, dunque, una parte della mostra esce dalle Sale d’Arte ed entra stabilmente nella Città e i personaggi di BORT diventano parte dell’arredo urbano di Alessandria, quale elemento di memoria e riconoscibilità.

LE PAROLE – Così il sindaco Giorgio Abonante: “Con questo gesto intendiamo consegnare alle future generazioni il ricordo di un artista straordinario che ha portato il nome di Alessandria in tutta Italia. Gli ‘Omini’ di BORT sono un patrimonio di simpatia e intelligenza: vederli oggi accogliere chi arriva in Città significa celebrare la nostra identità, mantenendo vivo il legame affettivo che Mario Bortolato rifletteva nelle sue vignette”.

Il sindaco con Marina e Paolo Bortolato

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

Attualità Alessandrina Cultura IN EVIDENZA

Fondazione CRAL: 70.000 euro per il Complesso Monumentale Santa Croce di Boscomarengo

Ott 13, 2026 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina Costume & Società IN EVIDENZA

Cissaca: lavori al Dormitorio e agli Orti Sociali per l’accoglienza e l’inclusione

Ott 13, 2026 Raimondo Bovone
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Martedì 13 ottobre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Ott 12, 2026 Raimondo Bovone
0 0 voti
Valutazione articolo
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti

Ti sei perso...

Attualità Alessandrina Cultura & Eventi IN EVIDENZA

Sagome del vignettista ‘BORT’ sulla rotonda di Spalto Gamondio come installazione permanente

Ott 13, 2026 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina Cultura IN EVIDENZA

Fondazione CRAL: 70.000 euro per il Complesso Monumentale Santa Croce di Boscomarengo

Ott 13, 2026 Raimondo Bovone
Attualità Cronaca Video

Torino: la Polizia sequestra 141 kg di droga, armi e contanti, arrestato un 26enne italiano

Ott 13, 2026
Attualità Alessandrina Costume & Società IN EVIDENZA

Cissaca: lavori al Dormitorio e agli Orti Sociali per l’accoglienza e l’inclusione

Ott 13, 2026 Raimondo Bovone
0
Vorremmo sapere cosa ne pensi, scrivi un commento.x