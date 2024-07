Prosegue fino al 2026 l’alleanza strategica tra Fondazione CRAL e Conservatorio di Alessandria

La presidente del Conservatorio, Maria Teresa Pasero, e il direttore Marco Santi, ringraziando la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, hanno così definito la convenzione: “È di fondamentale importanza per il percorso di crescita e consolidamento del nostro istituto e ci induce a dedicare sempre maggiore attenzione alla programmazione pluriennale, definendo precisi obiettivi. Riteniamo che l’alleanza con la Fondazione sia condizione indispensabile per far crescere e rafforzare il Conservatorio Vivaldi”.

Il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, notaio Luciano Mariano, precisa: “Il rinnovo della convenzione triennale con il Conservatorio è motivo di grande soddisfazione per la Fondazione in quanto conferma la validità di un’alleanza strategica, assolutamente innovativa, che è stata avviata, per la prima volta, nel 2021 e si è rivelata uno strumento essenziale per sviluppare l’eccellenza formativa offerta dal “Vivaldi” agli oltre 400 allievi provenienti da tutta l’Italia e da diversi Paesi del mondo. Questa è una iniziativa di grande respiro, che è stata inserita tra i progetti propri dell’Ente, nell’ambito dei settori rilevanti previsti dallo statuto, e per la quale sono state stanziate ingenti risorse con l’obiettivo di contribuire concretamente al progresso sostenibile del nostro territorio”.