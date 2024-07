Il Prefetto di Alessandria, dottoressa Alessandra Vinciguerra, ha visitato settimana scorsa la sede del Memorial Cristian Zucconi, accolta dal direttivo dell’associazione di Bassignana, dai rappresentanti del Lions Club Valenza Host, da Croce Rossa Italiana e dal neoeletto sindaco di Bassignana, Massimo Barbadoro.

La visita

Raccogliendo con entusiasmo l’invito del presidente dell’associazione, Andrea Zucconi , il prefetto ha potuto ascoltare i progetti in corso e quelli passati e futuri dell’associazione, confrontandosi con i presenti sull’importanza e l’impatto del volontariato sul nostro territorio. Presente all’incontro anche il maggiore Davide Sessa, Comandante della Compagnia Carabinieri di Alessandria. È stato motivo di grande orgoglio e soddisfazione per il Memorial Cristian Zucconi poter accogliere nella propria sede la dottoressa Vinciguerra , la quale ha desiderato toccare con mano una realtà dell’associazionismo alessandrino che sta sempre più allargando il suo raggio d’azione in sostegno alle fasce fragili della popolazione, in particolare al mondo della disabilità, della terza età e dell’adolescenza.

Le parole

Riferendosi alle ragioni che hanno portato alla nascita del Memorial Cristian Zucconi, fondato in seguito alla morte prematura di Cristian, figlio del presidente Andrea Zucconi, il Prefetto ha affermato che “quando un progetto del genere si origina da un momento di tragico dolore e, nonostante questo, riesce a dare vita a una serie di iniziative estese a tutto il territorio, non si può che provare ammirazione. Bisogna riconoscere che sapete portare a termine progetti i quali dovrebbero essere negli obiettivi delle Istituzioni. Voi siete orgogliosi di questa mia visita, ma io dico che sono le Istituzioni a dover restare ammirate dal vostro operato , perché subentrate e realizzate ciò che a volte le Istituzioni non riescono a fare nonostante la molta buona volontà e, se non ci sono persone come voi che si adoperano, certi scopi diventano a volte complicati da raggiungere ”.

Info

Memorial Cristian Zucconi A.P.S.

p.zza Santo Stefano 1 | 15042 Bassignana (AL)