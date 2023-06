Sono 1.850 gli alunni delle scuole della provincia, dall’infanzia alla secondaria di 2° grado (101 classi) che hanno partecipato alle visite guidate e all’attività didattica organizzate dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, nel corso dell’anno scolastico 2022-23.

Il progetto

Ripetuto negli anni, continua a riscuotere grande interesse da parte di studenti e insegnanti e si è aperto a nuove collaborazioni. Il programma prevede una visita guidata alla collezione d’arte esposta nelle sale del Broletto al piano terreno di Palatium Vetus e, successivamente, la partecipazione a un laboratorio pratico con l’uso di materiali didattici – dai fogli da disegno ai pastelli, alle tempere – messi gratuitamente a disposizione dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria.

Astrattismo, cubismo, divisionismo diventano materia di studio e occasione per realizzare semplici opere d’arte sulle orme dei grandi artisti. Notevole interesse suscitano anche la visita del Palazzo e il racconto della sua storia millenaria, la ghiacciaia con l’area museale dove sono esposti i reperti venuti alla luce durante i lavori di restauro, con il laboratorio dedicato alla ricostruzione tra passato e presente della nostra Piazza della Libertà.

L’attività didattica di Palatium Vetus, momentaneamente sospesa per le vacanze estive, riprenderà a settembre con tante idee per intrattenere gli studenti e offrire ai docenti spunti di riflessione da sviluppare in classe.

Info

Telefono: 347.8095172

E-mail: [email protected]