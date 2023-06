Circolo di lettura “La Voce della Luna”: omaggio a Virginia Woolf, domani alle 21 alla Soms del Cristo

L’Associazione di cultura cinematografica e umanistica La Voce della Luna organizza per giovedì 29 giugno, alle ore 21, presso la Soms del Cristo (C.so Acqui 158), un nuovo appuntamento con il Circolo di lettura, tra suggestioni letterarie e cinematografiche. Tema dell’incontro la figura di Virginia Woolf (Londra, 25 gennaio 1882), raccontata dalla scrittrice e giornalista Patrizia Ferrando.

La partecipazione è gratuita (la frequenza costante del Circolo di lettura prevede il tesseramento associativo, 10 euro, con validità annuale: la tessera offre sconti sulle attività associative e in esercizi commerciali convenzionati, tra i quali la libreria Ubik di Alessandria). Info: [email protected]; FB: VoceLuna

Virginia Woolf

Autrice, femminista, saggista, editrice e critica inglese, considerata una delle più importanti moderniste del ventesimo secolo insieme a T.S. Eliot, Ezra Pound, James Joyce e Gertrude Stein. Le opere più famose di Virginia Woolf, da “Mrs. Dalloway” a ”Gita al faro” sono caratterizzate da uno stile di scrittura innovativo, dove il flusso di coscienza emerge tra le pagine, per trasportare il lettore direttamente nella mente dei protagonisti. Scrisse spesso sulle disuguaglianze e le discriminazioni che le donne devono affrontare, soprattutto nel saggio “Una stanza tutta per sé” e in “Orlando”, preoccupata soprattutto di catturare con le parole l’eccitazione, il dolore, la bellezza e l’orrore di quella che chiamava l’età moderna.

Patrizia Ferrando

Nata a Genova il 16 settembre 1974, risiede ad Arquata Scrivia. Laureata in lettere e arti, musica e spettacolo, ha seguito percorsi di alta formazione nel settore del galateo, del cerimoniale istituzionale e delle consulenze di stile e storia della moda. Giornalista e scrittrice, ha iniziato giovanissima ad occuparsi di cronaca locale, per poi specializzarsi sempre più in costume e approfondimenti culturali. Progetta e conduce eventi e incontri con gli autori. Ha pubblicato numerosi racconti, saggistica leggera e un romanzo storico.