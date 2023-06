Fino al 30 giugno il Cinema Teatro Alessandrino ospita nel foyer l’edizione 2023 della mostra fotografica “Ritratti di Cinema – La sala, il lavoro, il pubblico”, visitabile gratis tutti i giorni dalle 19.30 alle 22.

L’esposizione

Inaugurata stamattina, rappresenta un importante tassello del bando della Regione Piemonte per valorizzare le sale cinematografiche.

Si tratta di un progetto, ideato e curato da Alessandro Gaido, con l’obiettivo di rappresentare le Comunità cinematografiche e coloro che continuano a vivere promuovendo la Settima Arte in Piemonte.

In mostra vi sono 54 scatti, opera del fotografo Diego Dominici: ritraggono 35 cinema tutt’ora in attività nelle varie province del Piemonte.

A 27 immagini dell’esposizione originaria del 2020, in questa edizione si aggiungono quelle di 8 nuove sale, immortalate dall’obiettivo di Dominici nelle scorse settimane: Cinema Alessandrino (Alessandria), Cinema Lumière (Asti), Cinema Sabrina (Bardonecchia), Cinema Lux (Busca), Cinema San Lorenzo (Giaveno), Cinema Araldo e Cinema Vip (Novara) e Nuovo Cinema Ormea (Ormea).

Le fotografie

Raccolte in un catalogo online su ritrattidicinema.it , sono suddivise in tre macro-temi: la sala, il lavoro e il pubblico. È pertanto possibile entrare visivamente in contatto con gli spazi fisici, le attrezzature, gli oggetti, le curiosità e i volti di gestori e proprietari dei cinema piemontesi.

La mostra si inserisce all’interno del progetto Movie Tellers – Narrazioni cinematografiche, rassegna che è in svolgimento proprio nel corso del mese di giugno, organizzata dall’Associazione Piemonte Movie per mettere in relazione le sale cinematografiche locali con film realizzati sul territorio regionale.

INFO

Telefono: 011-4270104

Email: [email protected]

www.piemontemovie.com

www.facebook.com/PiemonteMoviegLocal