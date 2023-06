L’aroma di lavanda per ridurre ansia e dolore in alcuni pazienti. Uno studio per valutarne l’efficacia

LA-BIOPRO è il titolo dello studio attivato nell’ Azienda Ospedaliera di Alessandria per valutare l’efficacia dell’ olio di lavanda nella riduzione dei livelli di ansia e dolore in pazienti sottoposti a biopsia prostatica . L’inalazione dell’olio riguarda chi è sottoposto a biopsia prostatica.

L’aromaterapia si riferisce all’uso terapeutico dell’aroma degli oli vegetali, che è una parte importante della medicina complementare: la sua semplicità di utilizzo, la sicurezza e il basso costo, infatti, costituiscono un’opzione terapeutica integrativa agli altri interventi sanitari, in determinati contesti clinici.

L’olio di lavanda è usato per ridurre l’ansia e il dolore, in quanto questa pianta presenta una bassa tossicità e ridotti effetti collaterali. Come trattamento può essere utilizzata per via orale, topica e inalatoria. L’olio essenziale è 100 volte più efficace della pianta stessa ed è usato in medicina come sedativo, narcotico, antinfiammatorio e antidepressivo.

Lo studio

Ha preso avvio nella struttura di Urologia, in collaborazione col direttore Armando Serao , il dirigente Andrea Di Stasio , il coordinatore infermieristico Salvatore Cotroneo e il direttore della Farmacia dell’AO AL Laura Savi . Ma la figura principale è Tatiana Bolgeo, direttore del Centro Studi di Ricerca delle Professioni Sanitarie del DAIRI.

Il paziente manifesta fin dalle prime visite ambulatoriali notevoli livelli di ansia, quindi la sua gestione è fondamentale per una buona riuscita dell’intervento; è molto importante l’efficace gestione del dolore, data la necessità di biopsie ripetute.

La biopsia della prostata è un esame diagnostico utilizzato in caso di sospetto tumore della ghiandola. Il prelievo bioptico viene effettuato con un apposito ago guidato da una sonda ecografica e rappresenta l’ultimo passaggio di visite ed esami prima della diagnosi.

L’ansia può essere gestita sia in modo farmacologico che non farmacologico. In questo secondo caso, l ’aromaterapia è stata ampiamente utilizzata nel cancro e nelle cure palliative per migliorare la qualità di vita e ridurre il disagio psicologico.

Come funziona

Lo studio LA-BIOPRO individua 2 gruppi di pazienti che si sottopongono a biopsia prostatica in regime ambulatoriale.

Al gruppo sperimentale viene somministrato, previo consenso firmato, un batuffolo con 5 gocce di olio essenziale di lavanda al 10%.

Il gruppo di controllo, invece, riceve l’assistenza standard (come da normale procedura clinico-assistenziale). I pazienti procedono poi con la compilazione di alcune scale di valutazione del dolore e dell’ansia e una relativa al grado di soddisfazione.