Al Torino Film Festival il corto di Maria Allegretti girato ad Alessandria con 3 attori locali

Il giorno della prima visione è arrivato: giovedì 30 novembre, dalle 15 , nella Sala 3 del Cinema Romano (Galleria Subalpina, piazza Castello 9, Torino).

“Perché quando uno è re può ridere di tutto”

Al 41° Torino Film Festival 2023 è in arrivo il cortometraggio (Italia, 2023, 10’, colore), girato ad Alessandria con la direzione della filmaker Maria Allegretti e la fotografia di Giulia Vidali. Tre giorni di riprese realizzate la scorsa estate, in un appartamento in zona Pista dove, accanto alle protagoniste Isadora Mazon de Mello (Elisa) e Giadadea Asia Canobbio (Antonia), c’erano anche 3 giovani alessandrini del corso di recitazione condotto da Massimo Bagliani, che si sono mossi in modo egregio per la loro prima volta sul set ovvero Angelo De Damiani (Giacomo) e, quali comparse, Federico Pastorello e Matteo Salvatore Cubisino.